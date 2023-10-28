Ландо Норрис: «Не хочу слишком радоваться, но «Макларен» начал уик-энд в Мексике лучше, чем ожидал»
Ландо Норрис не ожидал, что «Макларен» окажется столь стремительным в Мексике.
Во второй практике Норрис уступил лишь сопернику из «Ред Булл» Максу Ферстаппену чуть более десятой доли секунды.
«Это всего лишь пятница, так что не хочу слишком радоваться. Мы очень близки, я проехал хорошие круги. Мы начали уик-энд здорово – безусловно, лучше, чем ожидали.
Здесь трудно обгонять, поэтому в гонке будет сложнее. Но если допускаешь ошибку, то теряешь четыре-пять позиций, это тоже правда, так что посмотрим. Сделаем все возможное», – заявил Ландо в интервью итальянскому Sky Sport.
Гран-при Мехико-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
4 комментария