Ландо Норрис: «Не хочу слишком радоваться, но «Макларен» начал уик-энд в Мексике лучше, чем ожидал»

Ландо Норрис не ожидал, что «Макларен» окажется столь стремительным в Мексике.

Во второй практике Норрис уступил лишь сопернику из « » чуть более десятой доли секунды.

«Это всего лишь пятница, так что не хочу слишком радоваться. Мы очень близки, я проехал хорошие круги. Мы начали уик-энд здорово – безусловно, лучше, чем ожидали.

Здесь трудно обгонять, поэтому в гонке будет сложнее. Но если допускаешь ошибку, то теряешь четыре-пять позиций, это тоже правда, так что посмотрим. Сделаем все возможное», – заявил в интервью итальянскому Sky Sport.

Гран-при Мехико-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й

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