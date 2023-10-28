Гран-при Мехико-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й

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Автодром имени братьев Родригес, Мехико
27 октября 2023 года
2-я практика
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.18,686 (26 кругов)
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,119 (30)
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,266 (32)
4. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,269 (33)
5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,302 (29)
6. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +0,316 (30)
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,338 (29)
8. Эстебан Окон («Альпин») +0,391 (29)
9. Оскар Пиастри («Макларен») +0,477 (30)
10. Джордж Расселл («Мерседес») +0,541 (30)
11. Карлос Сайнс («Феррари») +0,571 (33)
12. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,604 (34)
13. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +0,729 (26)
14. Алекс Албон («Уильямс») +0,760 (23)
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,849 (28)
16. Пьер Гасли («Альпин») +0,956 (28)
17. Логан Сарджент («Уильямс») +1,214 (26)
18. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,389 (16)
19. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,426 (30)
20. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,740 (29)
 

Гран-при Мехико-2023. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Албон – 2-й, Перес – 3-й

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3 комментария

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Старый Пёс
1)Ферстаппен-софт
2)Норрис-софт
3)Леклер-софт
4)Боттас-софт
5)Перес-софт
6)Рикьярдо-софт
7)Хэмильтон-софт
8)Окон-софт
9)Пиастри-софт
10)Рассел-софт
11)Сайнц-софт
12)Цунода-софт
13)Чжоу-софт
14)Албон-софт
15)Хюлькенберг-софт
16)Гасли-софт
17)Сарджент-софт
18)Стролл-медиум
19)Магнуссен-софт
20)Алонсо-медиум
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+5
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Alex_nder
Боттас и Рик очень удивили в этой практике. Пиастри не уверено выглядит на фоне своего напарника. Лучшая максималка у Хааса!!! Как-то так. Всем добра.
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