Гран-при Мехико-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й
Автодром имени братьев Родригес, Мехико
27 октября 2023 года
2-я практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.18,686 (26 кругов)
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,119 (30)
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,266 (32)
4. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,269 (33)
5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,302 (29)
6. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +0,316 (30)
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,338 (29)
8. Эстебан Окон («Альпин») +0,391 (29)
9. Оскар Пиастри («Макларен») +0,477 (30)
10. Джордж Расселл («Мерседес») +0,541 (30)
11. Карлос Сайнс («Феррари») +0,571 (33)
12. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,604 (34)
13. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +0,729 (26)
14. Алекс Албон («Уильямс») +0,760 (23)
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,849 (28)
16. Пьер Гасли («Альпин») +0,956 (28)
17. Логан Сарджент («Уильямс») +1,214 (26)
18. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,389 (16)
19. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,426 (30)
20. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,740 (29)
Гран-при Мехико-2023. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Албон – 2-й, Перес – 3-й
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