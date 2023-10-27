Серхио Перес о своем темпе: «Мы снова в деле»

Серхио Перес поделился ожиданиями от Гран-при Мехико.

В частности, пилот « » рассказал, мечтал ли выиграть домашний этап.

«Это было бы безумием. Очевидно… это моя самая большая мечта – достичь этого в эти выходные. Сейчас я полностью сконцентрирован на завтрашнем дне [пятнице], на практиках и на том, чтобы постараться провести здесь идеальный уик-энд», – сказал .

Кроме того, мексиканца спросили о его ощущениях от болида на фоне улучшения результатов: в США Серхио числился пятым в протоколе до дисквалификации Льюиса Хэмилтона.

«Мы явно стали быстрее. К сожалению, нам не удалось показать весь наш потенциал из-за формата спринта. Мы выбрали неправильные настройки, как и многие другие – например, «Мерседес» и «Феррари». Такое случается на этапах подобного формата. Мы просто ошиблись с настройками. [Но] я считаю, мы правда добились серьезного прогресса.

Думаю, [мое] отставание в Остине было немного меньше, чем показывало табло. Финишировав пятым, я полагаю, мы все в первой пятерке-шестерке были в пределах 0,1 секунды – максимум 0,2. По-моему, мы просто упустили правильные настройки из-за формата спринта.

Но мы явно добились отличного прогресса и поняли [наши слабые стороны]. После Катара я сказал, что мы провели несколько хороших дней на базе, погрузились в детали и многое поняли. Мы пытались компенсировать наши проблемы, которые только ухудшали результат. Я верю, что мы снова в деле».

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