Цунода начнет Гран-при Мехико с конца решетки после замены мотора

Теги ФИА Ред Булл Альфа Таури Формула-1 регламент Гран-при Мексики Юки Цунода Исак Хаджар Авто

Гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода получит штраф на Гран-при Мехико.

Команда решила полностью поменять силовую установку на болиде японца. Таким образом, Цунода стартует с конца решетки.

Юки пропускает первую практику из-за необходимости предоставить место новичку «Формулы-1». За рулем AT04 работает юниор «Ред Булл» Исак Хаджар.

5 новичков выступят в практике перед Гран-при Мехико

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