Цунода начнет Гран-при Мехико с конца решетки после замены мотора
Гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода получит штраф на Гран-при Мехико.
Команда решила полностью поменять силовую установку на болиде японца. Таким образом, Цунода стартует с конца решетки.
Юки пропускает первую практику из-за необходимости предоставить место новичку «Формулы-1». За рулем AT04 работает юниор «Ред Булл» Исак Хаджар.
5 новичков выступят в практике перед Гран-при Мехико
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