5 новичков выступят в практике перед Гран-при Мехико

В первой тренировке перед Гран-при Мехико сразу пять основных гонщиков уступят свои кокпиты новичкам.

Команды «Формулы-1» обязаны провести две практики за сезон со спортсменами, на счету которых менее двух Гран-при.

Юниор « » и пилот «Формулы-2» Оливер Бермэн сядет в болид « » . Также Бермэн выступит за «Хаас» в сессии свободных заездов в Абу-Даби.

В « » резервный гонщик Джек Дуэн заменит , претендент на титул «Ф-2» Фредерик Вести выступит вместо Джорджа Расселла в «Мерседесе», лидер второй «Формулы» Тео Пуршер проведет сессию в болиде «Альфа Ромео» Валттери Боттаса, а Исак Хаджар дебютирует в рамках уик-энда «Ф-1» за рулем «Альфа Таури» Юки Цуноды.

«Формулу-1» уже достали спринты: билеты не продаются и скучно. Но отменять их не будут – готовятся реформы

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