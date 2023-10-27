5 новичков выступят в практике перед Гран-при Мехико

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В первой тренировке перед Гран-при Мехико сразу пять основных гонщиков уступят свои кокпиты новичкам.

Команды «Формулы-1» обязаны провести две практики за сезон со спортсменами, на счету которых менее двух Гран-при.

Юниор «Феррари» и пилот «Формулы-2» Оливер Бермэн сядет в болид «Хааса» Кевина Магнуссена. Также Бермэн выступит за «Хаас» в сессии свободных заездов в Абу-Даби.

В «Альпин» резервный гонщик Джек Дуэн заменит Пьера Гасли, претендент на титул «Ф-2» Фредерик Вести выступит вместо Джорджа Расселла в «Мерседесе», лидер второй «Формулы» Тео Пуршер проведет сессию в болиде «Альфа Ромео» Валттери Боттаса, а Исак Хаджар дебютирует в рамках уик-энда «Ф-1» за рулем «Альфа Таури» Юки Цуноды.

«Формулу-1» уже достали спринты: билеты не продаются и скучно. Но отменять их не будут – готовятся реформы

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4 комментария

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Savardus
Хаджара похоже подбирали не по таланту, а по росту. Просто только у него с ростом 167 см есть хотя бы полушанс влезть в кокпит Цуноды (159)
+9
-3
+6
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Savardus
Ответ Роман Грожан
Не знаю с чего вы решили что Хаджар не талант, не на самой лучшей машине машине первый год в ф2 едет. Он был до этого хорош и талант явно не пропал, то что пилот не показывает высоких результатов не всегда его вина. Пуршер явно хуже за три сезона не стал, а может даже лучше
Вы в иронию вообще не умеете, да
+2
-2
0
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