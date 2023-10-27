Пьер Гасли о технических проверках болидов: «Нужно адаптировать правила в случае необходимости»

Пилоты «Формулы-1» высказались о проблеме технических проверок болидов.

Льюис Хэмилтон («Мерседес») и Шарль Леклер («Феррари») были дисквалифицированы по итогам Гран-при США, когда в результате проверки их болидов выяснилось, что нижние планки на днище болидов оказались слишком сильно стесанными.

В связи с этим возникло предположение, что несоответствия могли бы найти и на многих других болидах, если бы их успели проверить.

Вопрос о положении вещей задали (« »), (« ») и («Уильямс»).

Хюлькенберг: «Может быть, моя машина тоже была нелегальной. Но этого мы уже никогда не узнаем. При этом было сразу понятно, что на трассе в Остине много кочек, неровностей, на многих участках трассы сложно действовать достаточно агрессивно, но понятно, что нижняя планка в таких условиях будет сильно изнашиваться. Вопрос стоит рассмотреть».

Гасли: «Думаю, есть целый ряд вещей, которые мы можем сделать для улучшения ситуации вроде той, что возникла в Остине. Начиная с того, что это был уик-энд со спринтом, где по ходу единственной практики у вас есть время только на то, чтобы проехать кругов 15 с почти пустыми баками. И вы не можете получить никакого представления о том, как ваша машина поведет себя с полными баками на дистанции в более чем 70 кругов – вам предстоит проехать квалификацию, спринт-квалификацию, сам спринт, и наконец гонку. И после всего одной практики вам приходится действовать практически вслепую.

Мне кажется, нужно адаптировать правила в случае необходимости. Я помню времена, когда машины, попадавшие на подиум, всегда проверяли в обязательном порядке. И вдобавок к этому проводились случайные проверки остальных. Хотя это все равно непросто, особенно в условиях уик-энда со спринтом».

Албон: «Не думаю, что ФИА нужно постоянно проверять все болиды без исключения. Но если на одной машине нашли несоответствие регламенту – велика вероятность, что такое же несоответствие найдут и на второй машине. Я не знаю, насколько сложно будет организовать дополнительные проверки, но не думаю, что это будет так уж проблематично».

Хэмилтона и Леклера выкинули из итогов Гран-при США за износ детали под днищем. Это как?