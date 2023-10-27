Пьер Гасли о технических проверках болидов: «Нужно адаптировать правила в случае необходимости»

Теги ФИА Уильямс Нико Хюлькенберг Формула-1 регламент Пьер Гасли Хаас Александр Албон Альпин Авто

Пилоты «Формулы-1» высказались о проблеме технических проверок болидов.

Льюис Хэмилтон («Мерседес») и Шарль Леклер («Феррари») были дисквалифицированы по итогам Гран-при США, когда в результате проверки их болидов выяснилось, что нижние планки на днище болидов оказались слишком сильно стесанными.

В связи с этим возникло предположение, что несоответствия могли бы найти и на многих других болидах, если бы их успели проверить.

Вопрос о положении вещей задали Нико ХюлькенбергуХаас»), Пьеру ГаслиАльпин») и Алексу Албону («Уильямс»).

Хюлькенберг: «Может быть, моя машина тоже была нелегальной. Но этого мы уже никогда не узнаем. При этом было сразу понятно, что на трассе в Остине много кочек, неровностей, на многих участках трассы сложно действовать достаточно агрессивно, но понятно, что нижняя планка в таких условиях будет сильно изнашиваться. Вопрос стоит рассмотреть».

Гасли: «Думаю, есть целый ряд вещей, которые мы можем сделать для улучшения ситуации вроде той, что возникла в Остине. Начиная с того, что это был уик-энд со спринтом, где по ходу единственной практики у вас есть время только на то, чтобы проехать кругов 15 с почти пустыми баками. И вы не можете получить никакого представления о том, как ваша машина поведет себя с полными баками на дистанции в более чем 70 кругов – вам предстоит проехать квалификацию, спринт-квалификацию, сам спринт, и наконец гонку. И после всего одной практики вам приходится действовать практически вслепую.

Мне кажется, нужно адаптировать правила в случае необходимости. Я помню времена, когда машины, попадавшие на подиум, всегда проверяли в обязательном порядке. И вдобавок к этому проводились случайные проверки остальных. Хотя это все равно непросто, особенно в условиях уик-энда со спринтом».

Албон: «Не думаю, что ФИА нужно постоянно проверять все болиды без исключения. Но если на одной машине нашли несоответствие регламенту – велика вероятность, что такое же несоответствие найдут и на второй машине. Я не знаю, насколько сложно будет организовать дополнительные проверки, но не думаю, что это будет так уж проблематично».

Хэмилтона и Леклера выкинули из итогов Гран-при США за износ детали под днищем. Это как?

7 комментариев

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arspurs9
Уже даже пилоты упрекают ФИА, попутно прямо говоря, что «у меня тоже могло быть нарушение».
Но там все продолжают цирк.
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Anastasia Smelova
Правила адаптировать нужно, но на будущее, а не постфактум принимать какие-то спорные решения в стиле "мы тут подумали, что раз у многих проблема с планкой, тогда не будем никого штрафовать". Вряд ли регламент вообще допускает такую возможность.

Называть ФИА клоунами и валить на них всю вину за то, что они следовали правилам, как-то не честно. Да хоть 100% болидов не прошло бы проверку, что теперь, на правила наплевать?
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Сергей Богатырёв
Ответ Anastasia Smelova
Правила адаптировать нужно, но на будущее, а не постфактум принимать какие-то спорные решения в стиле "мы тут подумали, что раз у многих проблема с планкой, тогда не будем никого штрафовать". Вряд ли регламент вообще допускает такую возможность. Называть ФИА клоунами и валить на них всю вину за то, что они следовали правилам, как-то не честно. Да хоть 100% болидов не прошло бы проверку, что теперь, на правила наплевать?
а назвать ФИА клоунами из-за того, что они не смогли обеспечить нормальный асфаль на треке, можно?
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Project2000
ФИА некогда ; нужно же новые штрафы придумать или решить на сколько увеличить количество спринтов))
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Lordk
Ответ <~Inter~>
Ну так очевидно же, что команды чуть ли не сразу после гонки приступают к разбору машины в момент, когда идёт проверка. По сути вы предлагаете заставить все команды ждать окончания проверки и не трогать свои болиды, пока не закончится выборочная проверка
достаточно снять планки и проверять их. Возможно остальные проверки делать намного сложнее (например задние крылья), но снимать планки и пронумеровать при снятии, это не должно быть сложным
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<~Inter~>
Ответ Lordk
достаточно снять планки и проверять их. Возможно остальные проверки делать намного сложнее (например задние крылья), но снимать планки и пронумеровать при снятии, это не должно быть сложным
так придётся 20 машин проверять сотрудникам ФИА и это занимает время. А командам ведь нужно ведь разобрать машину и погрузить всё для гонки на следующей неделе
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