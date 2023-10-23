Фредерик Вассер: «Феррари» ошиблась со стратегией Леклера. Команда ожидала, что варианты с 1 и 2 пит-стопами близки, пелотон разделится 50 на 50»

Фредерик Вассер признал ошибку «Феррари» со стратегией Шарля Леклера.

Леклер провел один пит-стоп на , в отличие от всех других пилотов, и финишировал шестым после старта с поула. Руководитель Скудерии прокомментировал работу стратегов до того, как Шарля дисквалифицировали за чрезмерный износ планки под днищем.

Напарник Леклера Карлос Сайнс стартовал и финишировал четвертым, а затем поднялся на третью позицию из-за дисквалификации коллеги из «Мерседеса» .

«Безусловно, мы испытываем смешанные чувства. С одной стороны гаража Карлос, и мы сработали довольно хорошо. Он стартовал четвертым, финишировал четвертым, мы закончили заезд в двух или трех секундах от Норриса – думаю, все прошло здорово.

С Шарлем, который после 12 кругов опережал Карлоса на десять секунд, мы решились на стратегию с одним пит-стопом, и выбор оказался неправильным, это очевидно.

Пожалуй, проблема в том, что мы не видели всю картину до гонки. Мы немного колебались, как и он на первом отрезке – атаковать или не атаковать. И мы ошиблись.

До гонки это не было очевидно, как вы можете себе представить. У нас были два варианта. Если говорить о числах, стратегии были очень и очень близкими. Думаю, мы допустили ошибку, так как ожидали, что пелотон разделится 50 на 50. Все оказалось совсем не так.

Хэмилтон был не так далек от того, чтобы проехать гонку с одним пит-стопом. Расселл очевидно шел на один пит-стоп, но он был последним в группе, и в таком случае гораздо проще сменить стратегию.

Дело не только в десятых долях секунды на разных комплектах, но и в действиях соперников. Шарлю стало еще труднее из-за того, что все ехали с двумя пит-стопами. Это означает, что вокруг больше трафика. Все пилоты обгоняют тебя один или два раза, и при каждом обгоне ты теряешь две секунды. Если речь о четырех соперниках и восьми обгонах по 1,5 секунды, это 12 потерянных секунд. Тем не менее, это была ошибка.

Полагаю, главная проблема в том, что мы оказались в пограничной ситуации. С Карлосом мы быстро перешли на две остановки, потому что он боролся с [Ферстаппеном], шины изнашивались, и мы довольно рано решились на два пит-стопа. Ситуация с Шарлем была менее очевидной.

Надо разобраться, почему приняли такое решение. Мы были убеждены, что выбор хороший. Это означает, что показатели, которыми мы располагали на пит-уолл и базе, оказались неправильными», – заявил .

Шарль Леклер: «Программы «Феррари» говорили, что стратегии с 1 и 2 пит-стопами близки. Неверный выбор, но без темпа любые решения выглядят плохо»

Пьер Гасли: «Леклер спросил перед гонкой: «Тоже идешь на 1 пит-стоп?» Я ответил: «Ни за что, #####»