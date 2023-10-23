Кристиан Хорнер об освистывании Ферстаппена: «Максу как с гуся вода»
Кристиан Хорнер высказался об освистывании Макса Ферстаппена в США.
Гонщик «Ред Булл» выиграл гонку в Остине и получил трофей под звуки неодобрения – предположительно, со стороны мексиканских болельщиков, которые поддерживают напарника Макса Серхио Переса.
У руководителя команды спросили об инциденте в преддверии Гран-при Мехико, который пройдет в эти выходные.
«Не думаю, что в Мексике Макса ждет самый теплый прием!
Но ему как с гуся вода. В один год ты злодей, в следующий – герой», – заявил Хорнер.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко также поделился мнением в эфире немецкого Sky:
«Мы контактируем со множеством мексиканцев. Большинство очень дружелюбные и ведут себя честно, но всегда найдутся люди, скажем так, полные энтузиазма, которые не соблюдают спортивные стандарты.
Однако мы не переживаем и счастливы отправиться в Мексику».
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