Кристиан Хорнер об освистывании Ферстаппена: «Максу как с гуся вода»

Кристиан Хорнер высказался об освистывании Макса Ферстаппена в США.

Гонщик « » выиграл гонку в Остине и получил трофей под звуки неодобрения – предположительно, со стороны мексиканских болельщиков, которые поддерживают напарника Макса Серхио Переса.

У руководителя команды спросили об инциденте в преддверии Гран-при Мехико, который пройдет в эти выходные.

«Не думаю, что в Мексике Макса ждет самый теплый прием!

Но ему как с гуся вода. В один год ты злодей, в следующий – герой», – заявил .

Советник «Ред Булл» также поделился мнением в эфире немецкого Sky:

«Мы контактируем со множеством мексиканцев. Большинство очень дружелюбные и ведут себя честно, но всегда найдутся люди, скажем так, полные энтузиазма, которые не соблюдают спортивные стандарты.

Однако мы не переживаем и счастливы отправиться в Мексику».

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