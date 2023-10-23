Кристиан Хорнер об освистывании Ферстаппена: «Максу как с гуся вода»

Теги Гран-при США Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Кристиан Хорнер высказался об освистывании Макса Ферстаппена в США.

Гонщик «Ред Булл» выиграл гонку в Остине и получил трофей под звуки неодобрения – предположительно, со стороны мексиканских болельщиков, которые поддерживают напарника Макса Серхио Переса.

У руководителя команды спросили об инциденте в преддверии Гран-при Мехико, который пройдет в эти выходные.

«Не думаю, что в Мексике Макса ждет самый теплый прием!

Но ему как с гуся вода. В один год ты злодей, в следующий – герой», – заявил Хорнер.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко также поделился мнением в эфире немецкого Sky:

«Мы контактируем со множеством мексиканцев. Большинство очень дружелюбные и ведут себя честно, но всегда найдутся люди, скажем так, полные энтузиазма, которые не соблюдают спортивные стандарты.

Однако мы не переживаем и счастливы отправиться в Мексику».

Ферстаппен выиграл 50-ю гонку в «Ф-1». Это 5-й показатель в истории, до Проста – одна победа

Ферстаппен повторил рекорд «Ф-1» по победам за сезон, установленный им в 2022-м

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gopar
"like water from goose" - says Horner
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Ответ gopar
"like water from goose" - says Horner
Christian Horner has described any booing for Max Verstappen as "water off a duck’s back"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий