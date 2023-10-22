Ландо Норрис: «Очередная непоследовательность при судействе обгонов за пределами трассы. Это можно сделать нарочно и оторваться на 5 секунд»

Ландо Норрис недоволен судейством обгонов за пределами трассы.

В спринте на пилоту « » выписали пятисекундный штраф за нелегальный обгон напарника по « » Оскара Пиастри. Ландо указал на то, что такой подход не является эффективным, поскольку иногда гонщикам выгоднее получить штраф, чем вернуть позицию.

«Вот что глупо – мы столько раз поднимали вопрос на собраниях пилотов. Мы каждый раз его поднимаем, даже сам Джордж поднимал его в Барселоне. Там ты можешь объехать две машины, если выбрал внешнюю траекторию в первом повороте, перестарался и решил просто поехать за пределами трассы. То же самое мы видели в России в первом и втором поворотах.

Ты легко можешь подготовиться к такому сценарию. И я вполне уверен: мы пришли к выводу, что люди станут делать такое нарочно. Мы именно это и обсуждали, говорили о том, как это просто. Если ты быстрее, то можешь объехать соперника и легко оторваться на пять секунд. К примеру, в Монако, срезав шикану.

[В ФИА] сказали: «Ладно, нужно будет вернуть позицию», а теперь создали прецедент – можно этого не делать. Очередная непоследовательность, и меня это несколько удивляет. Были четкие указания, как поступать, если подобное случается. Но, очевидно, все не так», – сказал гонщик «Макларена».

По мнению британца, пилоты обязаны всегда отдавать позицию, полученную за пределами трассы:

«Если это твоя вина, верни место. Ты пошел на риск, решился на это, так что должен сразу же отдать.

В целом штрафы должны быть жестче. Людям многое прощают. За блокировку в квалификации дают штраф в три позиции, но всем все равно. Если у тебя достаточно быстрый болид, тебе все равно.

Мне кажется, что штрафы надо ужесточить, и это вынудит пилотов не нарушать правила. Три позиции и пять секунд тебя не остановят».

Джордж Расселл: «Оба штрафа были справедливыми»

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