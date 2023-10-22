Ландо Норрис: «Очередная непоследовательность при судействе обгонов за пределами трассы. Это можно сделать нарочно и оторваться на 5 секунд»
Ландо Норрис недоволен судейством обгонов за пределами трассы.
В спринте на Гран-при США пилоту «Мерседеса» Джорджу Расселлу выписали пятисекундный штраф за нелегальный обгон напарника Норриса по «Макларену» Оскара Пиастри. Ландо указал на то, что такой подход не является эффективным, поскольку иногда гонщикам выгоднее получить штраф, чем вернуть позицию.
«Вот что глупо – мы столько раз поднимали вопрос на собраниях пилотов. Мы каждый раз его поднимаем, даже сам Джордж поднимал его в Барселоне. Там ты можешь объехать две машины, если выбрал внешнюю траекторию в первом повороте, перестарался и решил просто поехать за пределами трассы. То же самое мы видели в России в первом и втором поворотах.
Ты легко можешь подготовиться к такому сценарию. И я вполне уверен: мы пришли к выводу, что люди станут делать такое нарочно. Мы именно это и обсуждали, говорили о том, как это просто. Если ты быстрее, то можешь объехать соперника и легко оторваться на пять секунд. К примеру, в Монако, срезав шикану.
[В ФИА] сказали: «Ладно, нужно будет вернуть позицию», а теперь создали прецедент – можно этого не делать. Очередная непоследовательность, и меня это несколько удивляет. Были четкие указания, как поступать, если подобное случается. Но, очевидно, все не так», – сказал гонщик «Макларена».
По мнению британца, пилоты обязаны всегда отдавать позицию, полученную за пределами трассы:
«Если это твоя вина, верни место. Ты пошел на риск, решился на это, так что должен сразу же отдать.
В целом штрафы должны быть жестче. Людям многое прощают. За блокировку в квалификации дают штраф в три позиции, но всем все равно. Если у тебя достаточно быстрый болид, тебе все равно.
Мне кажется, что штрафы надо ужесточить, и это вынудит пилотов не нарушать правила. Три позиции и пять секунд тебя не остановят».
Джордж Расселл: «Оба штрафа были справедливыми»
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