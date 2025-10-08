PlanetF1 прогнозирует, что Лоусон выиграет у Цуноды борьбу за место в «Ф-1»

Издание PlanetF1 поделилось предположениями о судьбе шести пилотов «Формулы-1», будущее которых в данный момент не определено.

Портал прогнозирует, что в конце 2025 года Франко Колапинто покинет основу «Альпин » и станет резервным гонщиком.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл «с 99-процентной вероятностью» продлит контракт и останется в немецкой команде – как и его напарник Андреа Кими Антонелли .

Изак Аджар перейдет из «Рейсинг Буллз» в «Ред Булл», а Лиам Лоусон выиграет борьбу у Юки Цуноды за место на решетке и продолжит выступать за «Рейсинг Буллз», считает СМИ. Таким образом, японец как минимум на год останется без кокпита, а напарником Лоусона с высокой вероятностью станет пилот «Формулы-2» Арвид Линдблад.

