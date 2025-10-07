0

Пьер Гасли о старте с пит-лейн: «Удовольствия в таких гонках очень мало»

Гасли признал неудачу на Гран-при Сингапура.

Пилот «Альпин» Пьер Гасли отметил, что в данный момент команда недостаточно конкурентоспособна. При этом Гасли надеется, что после Гран-при Сингапура ситуация наладится, поскольку другие трассы должны будут лучше подойти болиду «Альпин».

«После старта с пит-лейн мы застряли позади другой машины и просидели там 50 кругов – так что да, гонка вышла скучной. Мы знали, что с учетом старта с пит-лейн нас ждет очень тяжелый заезд, но на данный момент я могу сказать, что удовольствия в таких гонках очень мало. Я оказался недостаточно конкурентоспособен, чтобы бороться с соперниками, и это расстраивает.

Честно говоря, последние несколько гоночных уик-эндов мы провели явно недостаточно хорошо. И хоть наша машина и недостаточно конкурентоспособна, все равно есть ощущение, что мы выступаем ниже своих возможностей. Нам нужно все обсудить с командой, но я думаю, что в ближайших гонках, учитывая другие характеристики трасс, мы должны выступить лучше», – рассказал Гасли.

Что случилось на Гран-при Сингапура: Норрис на подиуме вместо Пиастри, в «Макларене» опять ссора

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
