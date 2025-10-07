  • Спортс
Джанкарло Минарди: «Все же не думаю, что в итоге Макс Ферстаппен сможет сказать свое слово в борьбе за победу в чемпионате»

Минарди сомневается в шансах Ферстаппена на титул.

Бывший владелец команды «Формулы-1» Джанкарло Минарди подвел итоги Гран-при Сингапура, а также поделился мнением о том, насколько высоки шансы Макса Ферстаппена все-таки вмешаться в борьбу за победу в чемпионате.

«От гонщиков «Макларена» на Гран-при Сингапура определенно ждали большего, но благодаря попаданию на подиум Ландо Норрис отыграл у своего напарника и конкурента 6 очков в общем зачете – и, похоже, продолжит борьбу с Пиастри. При этом очевидно, что в дальнейшем оба пилота будут иметь полную свободу действий на трассе, так что мы можем рассчитывать на новые дуэли.

Я все же не думаю, что в итоге Макс Ферстаппен сможет сказать свое слово в борьбе за победу в чемпионате. Хоть он, как и всегда, борется изо всех сил, а его машина наконец-то вновь работает хорошо. И в случае помощи со стороны Юки Цуноды у «Ред Булл» есть все шансы занять третье место в Кубке конструкторов, опередив «Феррари», а в идеале даже обогнать «Мерседес», – рассказал Минарди.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Week
