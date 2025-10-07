Ральф Шумахер: «На мой взгляд, контакт между болидами Норриса и Пиастри не был намеренным»

Шумахер выступил в защиту Норриса.

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер прокомментировал инцидент на старте Гран-при Сингапура , который закончился контактом между болидами Норриса и Пиастри .

Шумахер считает, что сейчас Норрис стал выступать увереннее Пиастри и может получить психологическое преимущество в борьбе за победу в чемпионате.

«Ландо в данный момент выступает хорошо. В Сингапуре он блестяще стартовал и проблемой Пиастри стало то, что он пропустил Норриса в самом начале.

На мой взгляд, контакт между болидами Норриса и Пиастри не был намеренным. Норрис просто отвернул в сторону, потому что сам испугался, когда Макс Ферстаппен перед ним внезапно затормозил. Иногда такое бывает.

Самое важное, что сейчас Пиастри, судя по всему, нервничает сильнее обычного. И в решающей части сезона это может ему помешать», – рассказал Шумахер.

Лидер «Ф-1» вырубил шефа по радио и пропустил праздник «Макларена». Что это было?