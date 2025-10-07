Йос Ферстаппен: «Гонки на «Нюрбургринге» всегда были для Макса особым вызовом»

Йос Ферстаппен рад победе Макса на «Нордшляйфе».

Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен рассказал, что отчасти способствовал тому, что Макс решился выступать в гонках GT3 на «Нордшляйфе».

«Отчасти и я приложил к этому руку. Я сам начал выступать в гонках GT3 и как-то сказал Максу: «Давай вместе погоняем зимой, будет весело». Макс же пошел еще дальше. Ему нравятся гонки на выносливость, у него теперь есть своя команда, и он сам там выступает.

Ну а гонки на «Нюрбургринге » всегда были для Макса особым вызовом. Здорово, что он теперь сам там гоняет. И ему это нравится. Благодаря этому он приезжает на гонки «Формулы-1» с улыбкой на лице и отличным настроем», – рассказал Йос Ферстаппен .

