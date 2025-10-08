«Мышление чемпиона». Мария Шарапова о посте Хэмилтона

Шарапова отреагировала на размышления Хэмилтона.

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова оставила комментарий под постом пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона .

Семикратный чемпион «Формулы-1» призвал фанатов обращать внимание на позитивные моменты даже в тяжелые периоды.

«Мышление чемпиона», – написала экс-теннисистка.

Льюис Хэмилтон: «Даже в темные периоды в мире много хорошего – ищу позитив и на трассе, горжусь командой. Форца «Феррари»