Лиам Лоусон: «Рейсинг Буллз» борется за 6-е место. Если мы сможем этого достичь, в основном моя работа будет выполнена»

Лоусон высказался о шансах сохранить место в команде.

Пилот «Рейсинг Буллз » Лиам Лоусон считает, что для продолжения выступлений за команду в следующем сезоне ему нужно стараться выступать как можно лучше и помочь «Рейсинг Буллз» занять 6-е место в Кубке конструкторов.

«Ничего особенно – нужно просто зарабатывать очки и хорошо проводить гонки. Главное для нас – зарабатывать очки, ведь «Рейсинг Буллз» борется за 6-е место в Кубке конструкторов, это основная цель команды. Если мы сможем достичь этого, значит в основном моя работа будет выполнена.

Если говорить о более широких перспективах, то моя основная цель в том, чтобы каждый раз садясь за руль болида стараться выжать из него максимум и зарабатывать как можно больше очков», – рассказал Лоусон.

