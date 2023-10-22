Джордж Расселл: «Оба штрафа были справедливым»

Теги Гран-при США ФИА Феррари Макларен Формула-1 Мерседес Шарль Леклер Джордж Расселл Оскар Пиастри Авто

Расселл признал вину в обоих субботних инцидента на Гран-при США.

Пилот «Мерседеса» сначала был оштрафован за блокировку Шарля Леклера в квалификации – из-за чего потерял три позиции на старте спринта. А затем, уже в самом спринте, получил 5-секундный штраф за то, что обогнал Оскара Пиастри за пределами трассы.

«Да, довольно тяжелый день – дважды «побывал» у стюардов. Но оба штрафа были справедливыми, хотя ни в одном из этих случаев в моих действиях не было умысла.

Думаю, в инциденте с Пиастри все было правильно. У него было право выдавить меня в сторону. Я же пошел в атаку с мыслями, что если соперник «будет так добр, то уступит мне позицию».

В конечном итоге жаль, что на финише я не сумел обогнать Карлоса Сайнса. Он был слишком быстр в поворотах. Тем не менее, с учетом показанного темпа, в гонке у нас должны быть хорошие шансы с учетом старта с пятой позиции. У нас хорошие шансы на подиум. А бороться мы, наверное, главным образом будем с Норрисом», – рассказал Расселл.

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2 комментария

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Paninaro
Про Жору, перефразируя Матроскина:
"Скорость у нас есть. У нас ума нет."
+4
0
+4
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ALMANAC
Джордж до этого возмущался, что денежные штрафы до миллиона подняли. Себе дороже теперь спорить с судьями и т.д)
+3
0
+3
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