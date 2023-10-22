Джордж Расселл: «Оба штрафа были справедливым»

Расселл признал вину в обоих субботних инцидента на Гран-при США.

Пилот « » сначала был оштрафован за блокировку в квалификации – из-за чего потерял три позиции на старте спринта. А затем, уже в самом спринте, получил 5-секундный штраф за то, что обогнал за пределами трассы.

«Да, довольно тяжелый день – дважды «побывал» у стюардов. Но оба штрафа были справедливыми, хотя ни в одном из этих случаев в моих действиях не было умысла.

Думаю, в инциденте с Пиастри все было правильно. У него было право выдавить меня в сторону. Я же пошел в атаку с мыслями, что если соперник «будет так добр, то уступит мне позицию».

В конечном итоге жаль, что на финише я не сумел обогнать Карлоса Сайнса. Он был слишком быстр в поворотах. Тем не менее, с учетом показанного темпа, в гонке у нас должны быть хорошие шансы с учетом старта с пятой позиции. У нас хорошие шансы на подиум. А бороться мы, наверное, главным образом будем с Норрисом», – рассказал .

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