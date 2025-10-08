Журналист Бенуа: «Пиастри посматривает на «Феррари» с прицелом на 2027-й»

Лидер «Ф-1» Пиастри допускает переход в «Феррари», заявил Бенуа.

Авторитетный швейцарский журналист Роджер Бенуа поделился мыслями о составах «Макларена» и «Феррари» на ближайшие два года.

Эксперт считает реалистичной замену Шарля Леклера или Льюиса Хэмилтона на нынешнего лидера «Формулы-1» Оскара Пиастри через сезон.

«В «Макларене» все понятно: Норрис и Пиастри остаются [в 2026 году]. Но австралиец уже посматривает на «Феррари» с прицелом на 2027-й.

Леклер и Хэмилтон, вероятно, начнут свой заключительный сезон в Маранелло с «красными». Дальнейшее будущее обоих пилотов туманно», – написал Бенуа.

Журналист также высказался о кандидатах на место в «Макларене » или «Феррари»:

«Албон и Сайнс хотят работать сообща в «Уильямсе» и добиваться прогресса. Но один звонок из топ-команды – и кто-то из них уйдет.

То же касается «Ауди» (до конца сезона-2025 – «Заубер» – Спортс’’). Немцы начнут свое приключение в «Ф-1» с ветераном Хюлькенбергом и новичком Бортолето. Но бразилец уже в списке потенциальных кандидатов в «Феррари» на сезон-2027. Без сюрпризов».

