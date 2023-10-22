Кристиан Хорнер: «Сейчас победа в спринте по-прежнему не ощущается, как нечто особенное. Мы должны сделать его интереснее»

Теги Гран-при США Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 регламент Авто

Формат спринта в «Формуле-1» нуждается в доработке – считает Хорнер.

Руководитель «Ред Булл» высказался об итогах спринта перед Гран-при США, победу в котором одержал Макс Ферстаппен.

По словам Хорнера, в «Ф-1» должны подумать над тем, чтобы как-то доработать формат, поскольку на данный момент заезды получаются слишком предсказуемыми и не очень насыщенны событиями.

«Думаю, в формат нужно добавить чуть больше опасности, неопределенности. Может, использовать реверсивную стартовую решетку для топ-10, не знаю. Но тогда нужно будет также увеличить количество очков, которые можно заработать – чтобы гонщики были готовы атаковать, понимая, что оно того стоит.

Сейчас же победа в спринте по-прежнему не ощущается, как нечто особенное. Понятно, что по значимости спринт и не должен быть равен Гран-при, но мне кажется, мы должны быть открыты для перемен, для развития.

С самой концепцией все нормально, важны детали, исполнение: мы способны на большее, чтобы сделать спринт интереснее для зрителей», – рассказал Хорнер.

Что случилось в спринте на Гран-при США: Ферстаппен почти убрал Леклера в стену на старте, провал «Макларена»

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
1CEMAN
Спринт ощущается искусственной поделкой, коей он и является.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий