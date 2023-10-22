Кристиан Хорнер: «Сейчас победа в спринте по-прежнему не ощущается, как нечто особенное. Мы должны сделать его интереснее»
Формат спринта в «Формуле-1» нуждается в доработке – считает Хорнер.
Руководитель «Ред Булл» высказался об итогах спринта перед Гран-при США, победу в котором одержал Макс Ферстаппен.
По словам Хорнера, в «Ф-1» должны подумать над тем, чтобы как-то доработать формат, поскольку на данный момент заезды получаются слишком предсказуемыми и не очень насыщенны событиями.
«Думаю, в формат нужно добавить чуть больше опасности, неопределенности. Может, использовать реверсивную стартовую решетку для топ-10, не знаю. Но тогда нужно будет также увеличить количество очков, которые можно заработать – чтобы гонщики были готовы атаковать, понимая, что оно того стоит.
Сейчас же победа в спринте по-прежнему не ощущается, как нечто особенное. Понятно, что по значимости спринт и не должен быть равен Гран-при, но мне кажется, мы должны быть открыты для перемен, для развития.
С самой концепцией все нормально, важны детали, исполнение: мы способны на большее, чтобы сделать спринт интереснее для зрителей», – рассказал Хорнер.
Что случилось в спринте на Гран-при США: Ферстаппен почти убрал Леклера в стену на старте, провал «Макларена»
1 комментарий