Кристиан Хорнер: «Сейчас победа в спринте по-прежнему не ощущается, как нечто особенное. Мы должны сделать его интереснее»

Формат спринта в «Формуле-1» нуждается в доработке – считает Хорнер.

Руководитель « » высказался об итогах спринта перед Гран-при США, победу в котором одержал Макс Ферстаппен.

По словам , в «Ф-1» должны подумать над тем, чтобы как-то доработать формат, поскольку на данный момент заезды получаются слишком предсказуемыми и не очень насыщенны событиями.

«Думаю, в формат нужно добавить чуть больше опасности, неопределенности. Может, использовать реверсивную стартовую решетку для топ-10, не знаю. Но тогда нужно будет также увеличить количество очков, которые можно заработать – чтобы гонщики были готовы атаковать, понимая, что оно того стоит.

Сейчас же победа в спринте по-прежнему не ощущается, как нечто особенное. Понятно, что по значимости спринт и не должен быть равен Гран-при, но мне кажется, мы должны быть открыты для перемен, для развития.

С самой концепцией все нормально, важны детали, исполнение: мы способны на большее, чтобы сделать спринт интереснее для зрителей», – рассказал Хорнер.

Что случилось в спринте на Гран-при США: Ферстаппен почти убрал Леклера в стену на старте, провал «Макларена»