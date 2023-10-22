Гельмут Марко: «Ред Булл» конкурентоспособнее на «медиуме», так что настрой на спринт позитивный»

Гельмут Марко считает, что Ферстаппену будет проще в спринте, чем в квалификации.

Гонщик « » Макс Ферстаппен выиграл квалификацию к спринту на Гран-при США. Марко объяснил небольшой отрыв тем, что команда не так сильна на самых мягких шинах.

«Безошибочный круг без проблем с пределами трассы. Не назвал бы круг оптимальным, но, слава богу, его хватило.

Управляемость на красных шинах не была оптимальной. Но на «медиуме» мы выглядим конкурентоспособнее в сравнении с соперниками. Безусловно, «медиум» – предпочтительный состав для спринта, так что, думаю, мы можем подходить к заезду с достаточно позитивным настроем», – заявил советник «Ред Булл».

Гран-при США-2023. Квалификация к спринту. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Макс Ферстаппен о спринте: «То, как пройдет спринт, под знаком вопроса. Будет сложно»

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