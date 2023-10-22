Гельмут Марко: «Ред Булл» конкурентоспособнее на «медиуме», так что настрой на спринт позитивный»

Теги Гран-при США Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Макс Ферстаппен Авто

Гельмут Марко считает, что Ферстаппену будет проще в спринте, чем в квалификации.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию к спринту на Гран-при США. Марко объяснил небольшой отрыв тем, что команда не так сильна на самых мягких шинах.

«Безошибочный круг без проблем с пределами трассы. Не назвал бы круг оптимальным, но, слава богу, его хватило.

Управляемость на красных шинах не была оптимальной. Но на «медиуме» мы выглядим конкурентоспособнее в сравнении с соперниками. Безусловно, «медиум» – предпочтительный состав для спринта, так что, думаю, мы можем подходить к заезду с достаточно позитивным настроем», – заявил советник «Ред Булл».

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