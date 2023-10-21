Макс Ферстаппен о спринте: «То, как пройдет спринт, под знаком вопроса. Будет сложно»

Макс Ферстаппен считает, что итоги спринта все еще «под знаком вопроса».

«Мы были довольно конкурентоспособны. Сам круг, в частности, получился не очень хорошим, но это все же поул – а значит, болид вполне в порядке.

Это будет захватывающий день. Видно, как многие близки по темпу, так что непонятно, как сложится спринт.

[То, как пройдет спринт] под знаком вопроса. Обычно в гонке у нас в целом все хорошо. Тем не менее эта трасса всегда довольно требовательна.

Работа с шинами – это всегда ключевой момент здесь. Износ довольно высокий из-за всех этих высокоскоростных поворотов, потом еще приходится иметь дело с медленными поворотами, где нужна тяга. Будет сложно», – сказал пилот « ».

Гран-при США-2023. Квалификация к спринту. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Хэмилтон – 3-й