Эдди Джордан: «Ньюи сказал, что «Ред Булл» будет очень трудно догнать в 2024-м»

Эдди Джордан заявил, что Эдриан Ньюи не ждет интриги в «Формуле-1».

Бывший владелец команды «Джордан» предположил, что на сильнейшими вновь окажутся «Ред Булл» и Макс Ферстаппен.

«Неважно, что за мотор у « » – машина не на том же уровне. Это касается аэродинамики, которая не позволяет жестко атаковать и извлекать максимум, как это делает . Тем не менее, большое значение имеет талант Макса, ведь у Чеко [Переса] не получается выступать так же.

Я считаю, что Макс, наверное, снова победит в Остине. Неважно, что за разговоры ведутся – по ходу сезона мало что можно сделать», – сообщил Эдди TalkSPORT.

Более того, пообщался с главным конструктором «Ред Булл» Ньюи, который считает, что команда продолжит доминировать в следующем году:

«Я был на мероприятии – мы велосипедисты и часто вместе гоняемся в Кейптауне. Эдриан сказал мне, что, по его мнению, соперникам будет очень трудно догнать «Ред Булл» с учетом развития болида в данный момент.

Так что, народ, готовьтесь к скучному или захватывающему времени – зависит от того, болеете ли вы за «Ред Булл» или нет. Будет что-то похожее, и Макс очень хорош».

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