Эдди Джордан: «Ньюи сказал, что «Ред Булл» будет очень трудно догнать в 2024-м»
Эдди Джордан заявил, что Эдриан Ньюи не ждет интриги в «Формуле-1».
Бывший владелец команды «Джордан» предположил, что на Гран-при США сильнейшими вновь окажутся «Ред Булл» и Макс Ферстаппен.
«Неважно, что за мотор у «Мерседеса» – машина не на том же уровне. Это касается аэродинамики, которая не позволяет жестко атаковать и извлекать максимум, как это делает Макс Ферстаппен. Тем не менее, большое значение имеет талант Макса, ведь у Чеко [Переса] не получается выступать так же.
Я считаю, что Макс, наверное, снова победит в Остине. Неважно, что за разговоры ведутся – по ходу сезона мало что можно сделать», – сообщил Эдди TalkSPORT.
Более того, Джордан пообщался с главным конструктором «Ред Булл» Ньюи, который считает, что команда продолжит доминировать в следующем году:
«Я был на мероприятии Эдрианом Ньюи – мы велосипедисты и часто вместе гоняемся в Кейптауне. Эдриан сказал мне, что, по его мнению, соперникам будет очень трудно догнать «Ред Булл» с учетом развития болида в данный момент.
Так что, народ, готовьтесь к скучному или захватывающему времени – зависит от того, болеете ли вы за «Ред Булл» или нет. Будет что-то похожее, и Макс очень хорош».
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