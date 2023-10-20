Эдди Джордан: «Ньюи сказал, что «Ред Булл» будет очень трудно догнать в 2024-м»

Теги Гран-при США Эдриан Ньюи Ред Булл Эдди Джордан Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Эдди Джордан заявил, что Эдриан Ньюи не ждет интриги в «Формуле-1».

Бывший владелец команды «Джордан» предположил, что на Гран-при США сильнейшими вновь окажутся «Ред Булл» и Макс Ферстаппен.

«Неважно, что за мотор у «Мерседеса» – машина не на том же уровне. Это касается аэродинамики, которая не позволяет жестко атаковать и извлекать максимум, как это делает Макс Ферстаппен. Тем не менее, большое значение имеет талант Макса, ведь у Чеко [Переса] не получается выступать так же.

Я считаю, что Макс, наверное, снова победит в Остине. Неважно, что за разговоры ведутся – по ходу сезона мало что можно сделать», – сообщил Эдди TalkSPORT.

Более того, Джордан пообщался с главным конструктором «Ред Булл» Ньюи, который считает, что команда продолжит доминировать в следующем году:

«Я был на мероприятии Эдрианом Ньюи – мы велосипедисты и часто вместе гоняемся в Кейптауне. Эдриан сказал мне, что, по его мнению, соперникам будет очень трудно догнать «Ред Булл» с учетом развития болида в данный момент.

Так что, народ, готовьтесь к скучному или захватывающему времени – зависит от того, болеете ли вы за «Ред Булл» или нет. Будет что-то похожее, и Макс очень хорош».

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4 комментария

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ПорРжевский
Отписываюсь от Формулы1 на пару лет))
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Luca di Montezemolo
Ответ Фаррух Шукуров
Эллисон в мерсах должен что-то придумать
Ничего он не придумает, он не ньюи, и он в мерсе вообще больше по руководству командой, не хочу говорить что он плохой специалист, нет наверно хороший, но не ньюи.
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ffmp
Ответ Luca di Montezemolo
Ничего он не придумает, он не ньюи, и он в мерсе вообще больше по руководству командой, не хочу говорить что он плохой специалист, нет наверно хороший, но не ньюи.
Не стоит быть настолько пессимистично настроенным, Ньюи не раз признавал что в какие-то годы у них конструкция болида была сильнее, но мотор не позволял побеждать, а в какие у мерсов и мотор был лучше и конструкция. Так что всегда есть шансы, хотя до 26-го надежд намного меньше, чем после
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