Эмерсон Фиттипальди: «Лично для меня главным сюрпризом и открытием сезона стал Оскар Пиастри»

Эмерсон Фиттипальди назвал Оскара Пиастри главным открытием сезона в «Ф-1».

Двукратный чемпион «Формулы-1» отметил, что с учетом дебютного сезона Пиастри своими выступлениями производит действительно сильное впечатление.

«Лично для меня главным сюрпризом и открытием сезона стал , учитывая, что он проводит свой первый сезон в «Формуле-1». Он очень здорово сумел адаптировать и к болиду, и в команде. Думаю, он проявил себя потрясающим образом.

Мы знаем, насколько сильный и талантливый гонщик . Это уже доказано. И я понимаю, почему Макс так сказал (Ферстаппен назвал «Макларен» командой с лучшей парой гонщиков). Это действительно самая сбалансированная и равная пара гонщиков среди всех команд «Ф-1», – рассказал .

Макс Ферстаппен: «У «Макларена» лучшая пара гонщиков среди всех преследователей «Ред Булл»