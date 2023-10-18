Эмерсон Фиттипальди: «Лично для меня главным сюрпризом и открытием сезона стал Оскар Пиастри»

Теги Эмерсон Фиттипальди Макларен Формула-1 Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

Эмерсон Фиттипальди назвал Оскара Пиастри главным открытием сезона в «Ф-1».

Двукратный чемпион «Формулы-1» отметил, что с учетом дебютного сезона Пиастри своими выступлениями производит действительно сильное впечатление.

«Лично для меня главным сюрпризом и открытием сезона стал Оскар Пиастри, учитывая, что он проводит свой первый сезон в «Формуле-1». Он очень здорово сумел адаптировать и к болиду, и в команде. Думаю, он проявил себя потрясающим образом.

Мы знаем, насколько сильный и талантливый гонщик Ландо Норрис. Это уже доказано. И я понимаю, почему Макс так сказал (Ферстаппен назвал «Макларен» командой с лучшей парой гонщиков). Это действительно самая сбалансированная и равная пара гонщиков среди всех команд «Ф-1», – рассказал Фиттипальди.

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