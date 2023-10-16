Макс Ферстаппен: «У «Макларена» лучшая пара гонщиков среди всех преследователей «Ред Булл»
Макс Ферстаппен отметил высокий уровень пилотов «Макларена».
Пилот «Ред Булл» заявил, что Ландо Норрис и Оскар Пиастри – лучший состав среди соперников.
«Пожалуй, это наиболее стабильная команда в сравнении с другими преследователями. Я действительно считаю, что у команды лучший состав среди них всех. Гонщики работают очень хорошо.
Будет интересно понаблюдать за тем, что случится в конце этого тогда. И посмотрим, где все окажутся в начале следующего сезона», – сказал трехкратный чемпион «Формулы-1».
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Андреа Стелла: «Пиастри является отличным ориентиром для Норриса, даже будучи новичком «Формулы-1»
Хэм/Жорж 194/132
Ландо/Оскар 136/83
у Рассела было 2реальных шанса на победу одной он воспользовался другую слила команда.
У Норриса тоже было 2шанса на победу и оба раза он слился сам.