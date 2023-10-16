Макс Ферстаппен: «У «Макларена» лучшая пара гонщиков среди всех преследователей «Ред Булл»

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

Макс Ферстаппен отметил высокий уровень пилотов «Макларена».

Пилот «Ред Булл» заявил, что Ландо Норрис и Оскар Пиастри – лучший состав среди соперников.

«Пожалуй, это наиболее стабильная команда в сравнении с другими преследователями. Я действительно считаю, что у команды лучший состав среди них всех. Гонщики работают очень хорошо.

Будет интересно понаблюдать за тем, что случится в конце этого тогда. И посмотрим, где все окажутся в начале следующего сезона», – сказал трехкратный чемпион «Формулы-1».

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7 комментариев

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Михаил Пивненко
Все выдающиеся новички в истории Формулы-1 выигрывали чемпионат на 2-3 год после дебюта. Посмотрим, получится ли у Оскара, если Маки соберут конкурентноспособный болид.
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Serge Vendino
Звучит как подкол мерсов
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Фанат спорта01
если считать Рассела и Норриса пилотами одного уровня,то пиастри лучше Хэмильтона?
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Сергей Евсеев
Ответ Михаил Пивненко
Все выдающиеся новички в истории Формулы-1 выигрывали чемпионат на 2-3 год после дебюта. Посмотрим, получится ли у Оскара, если Маки соберут конкурентноспособный болид.
Какой тупой наброс. Новый тезис для хейтеров подъехал? Количество сезонов, после которых становятся чемпионами?
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Paninaro
Ответ Фанат спорта01
если считать Рассела и Норриса пилотами одного уровня,то пиастри лучше Хэмильтона?
Расселу до Норриса как до Луны. Ландо так жестко не сливается сам по себе, по крайней мере.

Хэм/Жорж 194/132
Ландо/Оскар 136/83
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Фанат спорта01
Ответ Paninaro
Расселу до Норриса как до Луны. Ландо так жестко не сливается сам по себе, по крайней мере. Хэм/Жорж 194/132 Ландо/Оскар 136/83
ну относительно Оскара и Рассел смотрелся бы круто,а относительно Хэмильтона Ландо бы тоже не потянул.
у Рассела было 2реальных шанса на победу одной он воспользовался другую слила команда.
У Норриса тоже было 2шанса на победу и оба раза он слился сам.
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