Макс Ферстаппен: «У «Макларена» лучшая пара гонщиков среди всех преследователей «Ред Булл»

Макс Ферстаппен отметил высокий уровень пилотов «Макларена».

Пилот « » заявил, что и – лучший состав среди соперников.

«Пожалуй, это наиболее стабильная команда в сравнении с другими преследователями. Я действительно считаю, что у команды лучший состав среди них всех. Гонщики работают очень хорошо.

Будет интересно понаблюдать за тем, что случится в конце этого тогда. И посмотрим, где все окажутся в начале следующего сезона», – сказал трехкратный чемпион «Формулы-1».

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