«Гельмут Марко после гонки был очень зол». Ферстаппен – об ошибке с пит-стопом на Гран-при США 2016 года

Ферстаппен рассказал о самой глупой ошибке за карьеру в «Формуле-1».

По словам пилота « », наиболее странную и глупую ошибку он допустил на в 2016 году.

Ферстаппен преследовал лидеров, когда его гоночный инженер Джанпьеро Ламбьясе сообщил ему по радио о необходимость атаковать сильнее.

Ферстаппен подумал, что речь идет об активной атаке на круге перед пит-стопом и поехал в боксы – хотя там его в тот момент никто не ждал.

«По ходу гонки я ехал где-то на пятом месте и постепенно догонял лидеров, все приближаясь и приближаясь к ним.

Мой инженер сказал мне атаковать. Обычно, когда он так говорит, это означает, что скоро мне нужно ехать на пит-стоп. И в конце круге я заехал на пит-лейн, и только в этот момент у меня в голове возникла мысль: «О Боже, он ведь вообще не говорил мне про заезд на пит-стоп, что я наделал?»

Так что да, я тут же начал кричать по радио, что еду на пит-стоп, и можно было увидеть, как сразу забегали механики. Да, это был очень неловкий момент.

после гонки, разумеется, был на меня очень зол. Ну да, что тут скажешь? Я просто сказал, что допустил ошибку, что я облажался. Мы все-таки не роботы, ошибки случаются. А Марко ценит, когда гонщик сам признает свою ошибку», – рассказал Ферстаппен.

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