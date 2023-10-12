Джо Сейвард: «Слышу разговоры о разрыве «Ф-1» и ФИА. Я сомневаюсь, но возможен поиск лидера Федерации, подходящего серии»

Джо Сейвард высказался о потенциальном разрыве «Формулы-1» и ФИА.

Британский журналист сообщил, что разговоры о проведении Гран-при не под эгидой Федерации возобновились в последнее время на фоне напряженных отношений между «Ф-1» и ФИА. В частности, команды недовольны возможным присоединением «Андретти» к серии, гонщики регулярно жалуются на судейство, а президент ФИА Мохаммед бен Сулайем критически высказывается о коллективах «Ф-1».

По мнению Сейварда, разрыв маловероятен, однако чемпионат в состоянии кардинально изменить свои отношения с регулирующим органом. Решением может стать смена руководителя ФИА – к примеру, на Фабиану Экклстоун, жену экс-руководителя «Ф-1» .

«Давно я не слышал сколь-нибудь серьезных разговоров в паддоке «Ф-1» о возможном разрыве «Ф-1» и ФИА, но теперь снова слышу.

Это маловероятно, поскольку Федерация обладает исключительным правом присуждать статус чемпионата мира в автоспорте. Тем не менее, без «Ф-1» ФИА окажется в очень глубокой яме, так как «Ф-1» предоставляет Федерации более половины ее дохода, и отключение такого потока денег станет катастрофой для организации. В теории ФИА может проводить «Ф-1» с другими командами, но такая серия никогда не взлетит как сегодняшняя «Ф-1».

Вопрос «Андретти» – это проблема. Бен Сулайем запустил процесс в феврале. Никто в «Ф-1» не был рад идее. Да, регламент позволяет присоединиться еще двум командам, однако, как весьма красноречиво объяснил Джеймс Воулз из « » на пресс-конференции в Дохе, многие команды до сих пор не вполне стабильны [с финансовой точки зрения] и требуют больших вложений. Было бы умнее подождать, пока все подтянутся, прежде чем размывать призовой фонд, включая других участников, которые очень вряд ли будут конкурентоспособными на годы вперед.

Все команды «Ф-1» и сама « » считают, что добавление нового коллектива – плохая идея, даже если некоторые из них дипломатично высказываются на публике, чтобы избегать скандалов. Все они категорически против.

Всего этого можно было избежать, если бы президент ФИА не решил начать процесс в начале года. Необходимости не было, потому что в тот момент инвесторы продолжали скупать команды. Сам [Майкл] Андретти был близок к покупке « », но затем ему указали на дверь. ФИА может винить лишь себя за то, что начала процесс. Возможно, ФИА вырыла яму и сама туда попала.

Как бы то ни было, посмотрим, что будет дальше, но нет сомнений: «Ф-1» считает, что проблему «Андретти» породила ФИА.

В век, когда спортом правят деньги, нет места неоптимальной организации и дипломатическим оплошностям. Сомневаюсь, что разрыв с ФИА когда-либо произойдет, однако могу представить решение поменять ФИА изнутри благодаря поиску подходящего лидера. Такое случилось 30 лет назад, когда – человек из «Ф-1» – стал президентом ФИА.

Есть ли внедренные люди из «Ф-1», которые могут руководить ФИА в будущем? Дайте-ка подумать… кто вице-президенты ФИА? Хм… У нас есть Абдулла Аль-Халифа из Бахрейна, Родриго Феррейра Роча из Мозамбика, Даниэль Коэн из Коста-Рики, Ли Лун Ньен из Сингапура, Анна Нордквист из Швеции, Мануэль Авино из Испании и Фабиана Экклстоун из Бразилии.

Выделяются ли какие-то имена?» – написал в своем блоге Сейвард.

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