Истек предварительный контракт между «Андретти» и «Альпин» на поставку моторов «Ф-1»

Предварительное соглашение «Андретти» и « » на поставку силовых установок больше не действует.

Об этом сообщил временный руководитель «Альпин» Бруно Фамен.

Предполагалось, что американская команда будет пользоваться французскими моторами в «Формуле-1», а также, возможно, некоторыми деталями болида, разрешенными для продажи. В долгосрочной перспективе «Андретти» должна была перейти на моторы от «Дженерал Моторс» / «Кадиллака».

После того, как ФИА одобрила заявку «Андретти», выяснилось, что контракт с «Альпин» истек.

«У нас было предварительное соглашение с «Андретти», которое истекло, поскольку команда должна была получить право на выступления в «Ф-1» до определенной даты. Это означает, что теперь мы должны обсуждать полноценный, формальный контракт, если захотим иметь дело с «Андретти». Прямо сейчас никакого контракта с «Андретти» нет», – заявил менеджер.

Фамен также высказался о возможном расширении чемпионата:

«Мы не имеем ничего против 11-й команды, если она привнесет реальную дополнительную ценность для бизнеса в целом, для «Ф-1». Оценка того, есть ли реальная дополнительная ценность – дело «Ф-1», промоутера. Если серия посчитает, что все именно так, нас это вполне устроит.

Чего мы не хотим, так это размывания ценности наших активов из-за 11-й команды. Разумеется, в таком случае мы будем против».

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