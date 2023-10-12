Истек предварительный контракт между «Андретти» и «Альпин» на поставку моторов «Ф-1»

Теги Формула-1 Андретти Автоспорт Альпин Кадиллак Авто

Предварительное соглашение «Андретти» и «Альпин» на поставку силовых установок больше не действует.

Об этом сообщил временный руководитель «Альпин» Бруно Фамен.

Предполагалось, что американская команда будет пользоваться французскими моторами в «Формуле-1», а также, возможно, некоторыми деталями болида, разрешенными для продажи. В долгосрочной перспективе «Андретти» должна была перейти на моторы от «Дженерал Моторс» / «Кадиллака».

После того, как ФИА одобрила заявку «Андретти», выяснилось, что контракт с «Альпин» истек.

«У нас было предварительное соглашение с «Андретти», которое истекло, поскольку команда должна была получить право на выступления в «Ф-1» до определенной даты. Это означает, что теперь мы должны обсуждать полноценный, формальный контракт, если захотим иметь дело с «Андретти». Прямо сейчас никакого контракта с «Андретти» нет», – заявил менеджер.

Фамен также высказался о возможном расширении чемпионата:

«Мы не имеем ничего против 11-й команды, если она привнесет реальную дополнительную ценность для бизнеса в целом, для «Ф-1». Оценка того, есть ли реальная дополнительная ценность – дело «Ф-1», промоутера. Если серия посчитает, что все именно так, нас это вполне устроит.

Чего мы не хотим, так это размывания ценности наших активов из-за 11-й команды. Разумеется, в таком случае мы будем против».

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2 комментария

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Bzz Pvz
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Ответ Сергей Евсеев
Интересно, какую ценность для Ф1 несет команда, которая меняет вывеску чуть ли не каждый год? Сначала вы Рено, потом Лотус, потом снова Рено, потом Альпин. Завтра вы еще что-нибудь поменяете. У вас даже руководства постоянного нет, о чем вообще речь.
История Рено > истории феррарей, мерседесов, редбулов и прочих, вместе взятых
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