MotoGP. Пола Эспаргаро в «Гасгас» заменит лидер Moto2 Педро Акоста в 2024 году

Педро Акоста будет выступать в MotoGP в следующем сезоне.

« » объявил состав на сезон-2024. Акоста, лидирующий в Moto2, станет напарником действующего чемпиона Moto2 Аугусто Фернандеса и заменит .

19-летний испанец является чемпионом Moto3 2021 года.

Эспаргаро переместится на «ключевую и очень ценную позицию» для « ». Команда не уточняет, чем именно будет заниматься 32-летний пилот из Каталонии.

Пол пропустил значительную часть сезона-2023 из-за травм.

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