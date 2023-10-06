MotoGP. Пола Эспаргаро в «Гасгас» заменит лидер Moto2 Педро Акоста в 2024 году
Педро Акоста будет выступать в MotoGP в следующем сезоне.
«Гасгас» объявил состав на сезон-2024. Акоста, лидирующий в Moto2, станет напарником действующего чемпиона Moto2 Аугусто Фернандеса и заменит Пола Эспаргаро.
19-летний испанец является чемпионом Moto3 2021 года.
Эспаргаро переместится на «ключевую и очень ценную позицию» для «КТМ». Команда не уточняет, чем именно будет заниматься 32-летний пилот из Каталонии.
Пол пропустил значительную часть сезона-2023 из-за травм.
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Интересно эспаргаро не окажется ли в хонде?