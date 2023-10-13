Марк Уэббер: «Перес выглядит отрешенным, он утратил уверенность в себе»
Пересу нужен один удачный уик-энд для возвращения формы – считает Уэббер.
Бывший пилот «Формулы-1» Марк Уэббер высказался о трудностях, с которыми в последних гонках столкнулся Серхио Перес.
По мнению Уэббера, для того чтобы прервать неудачную серию и постараться вернуть себе привычную форму, Пересу требуется провести один хороший гоночный уик-энд.
«Перес выглядит рассеянным, отрешенным. В Катаре создавалось ощущение, будто он просто не может управлять машиной так, как нужно – не знаю, то ли его голова была занята другим, то ли он утратил уверенность в себе.
Все, что нужно Пересу сейчас – это один удачно проведенный гоночный уик-энд. Я все еще вижу для него возможность вернуться к привычной форме. Но в данный момент количество допускаемых им ошибок слишком велико и он переживает тяжелые времена», – рассказал Уэббер.
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