Марк Уэббер: «Перес выглядит отрешенным, он утратил уверенность в себе»

Теги Ред Булл Марк Уэббер Формула-1 Серхио Перес Авто

Пересу нужен один удачный уик-энд для возвращения формы – считает Уэббер.

Бывший пилот «Формулы-1» Марк Уэббер высказался о трудностях, с которыми в последних гонках столкнулся Серхио Перес.

По мнению Уэббера, для того чтобы прервать неудачную серию и постараться вернуть себе привычную форму, Пересу требуется провести один хороший гоночный уик-энд.

«Перес выглядит рассеянным, отрешенным. В Катаре создавалось ощущение, будто он просто не может управлять машиной так, как нужно – не знаю, то ли его голова была занята другим, то ли он утратил уверенность в себе.

Все, что нужно Пересу сейчас – это один удачно проведенный гоночный уик-энд. Я все еще вижу для него возможность вернуться к привычной форме. Но в данный момент количество допускаемых им ошибок слишком велико и он переживает тяжелые времена», – рассказал Уэббер.

Лучшая подиумная комната года в «Ф-1»: «Есть инвалидка?» «Сможешь поднять трофей?». Миллион просмотров за вечер!

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KMR
Вообще из всех Вторикел Перес самый слабый Вторикелло.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий