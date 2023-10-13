Фредерик Вассер: «Нужно найти решение с границами трассы. Текущая ситуация не идет на пользу «Ф-1»

Вассер призвал решить проблемы с соблюдением границ трасс в «Ф-1».

Руководитель « » признал, что ситуация, сложившаяся на Гран-при Катара, была неприемлемой, учитывая постоянные выезды пилотов за пределы трека, на которые дирекция гонки реагировала штрафами.

«Я бы сказал, что главной темой уик-энда стал вопрос с соблюдением границ трассы. Отправляясь на Гран-при Австрии в Шпильберге, вы заранее знаете, что у вас будут проблемы с соблюдением границ трека. И так и выходит – а окончательный результат мы узнали через два часа после финиша.

И перед уик-эндом в Катаре мы сказали гонщикам то же самое – что это будет настоящий фестиваль срезок. И так и вышло.

Ко всему прочему, я думаю, что к концу гонки пилоты также начали терять концентрацию. Кто-то вообще постоянно получал предупреждения за выезды за пределы трека по ходу последних десяти кругов. Но пилотов нельзя в этом винить.

Нам нужно найти решение. Текущая ситуация не идет на пользу «Формуле-1». Находясь на пит-уолл, вы можете следить за количеством предупреждений, понимать текущую ситуацию и так далее. Но что делать людям, которые просто смотрят гонку по телевизору? Им такая информация не поступает. И в какой-то момент они просто видят, как тому же Пьеру Гасли дают штраф в 5, 10, потом 15 секунд. Об этом нужно подумать.

И в Катаре ситуация с ограничением трассы была не просто вопросом поребриков. Нужно смотреть на общую картину – на конфигурацию трассы, характеристики поребриков, на покрытие за ними. Нужно найти решение. Я не хочу сейчас говорить об инвестициях, но это ведь Гран-при Катара – организаторы приложили огромные (финансовые) усилия для проведения мероприятия. Результат же, на мой взгляд, не соответствовал уровню «Ф-1», – рассказал .

Гонщики «Ф-1» едва вылезали из машин после финиша и сразу просили медпомощи. Их рвало в шлем от обезвоживания – ночная жара в Катаре!