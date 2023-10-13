«У вас должна быть возможность исправить ошибку». Ферстаппен призвал пересмотреть правила «закрытого парка»

Теги Ред Булл Формула-1 регламент Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен призвал изменить правила «закрытого парка» для уик-эндов со спринтом.

Пилот «Ред Булл» считает, что в нынешнем формате возможности команд ограничены. В уик-энд, подразумевающий проведение спринт-квалификации и самого спринта, у команд есть всего одна сессия свободных заездов. А после квалификации начинает действовать правило «закрытого парка».

Ферстаппен считает, что такая ситуация сильно ограничивает команды в возможности поиска оптимальных настроек болида.

«Часто бывает так, что ты хочешь попробовать какой-то вариант настроек – и в прошлом такое и правда случалось, – понимая, что и где тебе нужно изменить, и ты уверен в этом варианте. А потом получается, что такой вариант настроек не работает и весь уик-энд оказывается испорчен, потому что ты больше не можешь трогать машину (в режиме закрытого парка). И мне это кажется неправильным.

Если мы хотим продолжать проводить уик-энды в подобном формате, о решении данного вопроса стоит задуматься. Да, я понимаю, что для зрелищности это хорошо, что такие вещи меняют расклад сил, но у пилотов должна хотя бы быть возможность исправить свою ошибку или потенциальную ошибку», – рассказал Ферстаппен.

Ферстаппен крушит рекорды «Ф-1» и зарабатывает $55 млн, но остался простым парнем. Все внимание – близким, а кубки – на холодильнике

1 комментарий

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Биомеханоид
Вот столько лет Ф1 смотрю, и не знаю. Команды не могут использовать запасную машину? Вот у Сайнса протечка была, и из-за этого он не поехал. Так бы сел на запасную. Или потому что он в пятницу-субботу на другой стартовал, а на новой поэтому нельзя? Или у них вообще нет запасных? Обьясните эту ситуацию, кто знает. Понимаю, что, скорее всего, детский вопрос. Но вот как-то мимо меня прошло.
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