«У вас должна быть возможность исправить ошибку». Ферстаппен призвал пересмотреть правила «закрытого парка»

Ферстаппен призвал изменить правила «закрытого парка» для уик-эндов со спринтом.

Пилот « » считает, что в нынешнем формате возможности команд ограничены. В уик-энд, подразумевающий проведение спринт-квалификации и самого спринта, у команд есть всего одна сессия свободных заездов. А после квалификации начинает действовать правило «закрытого парка».

Ферстаппен считает, что такая ситуация сильно ограничивает команды в возможности поиска оптимальных настроек болида.

«Часто бывает так, что ты хочешь попробовать какой-то вариант настроек – и в прошлом такое и правда случалось, – понимая, что и где тебе нужно изменить, и ты уверен в этом варианте. А потом получается, что такой вариант настроек не работает и весь уик-энд оказывается испорчен, потому что ты больше не можешь трогать машину (в режиме закрытого парка). И мне это кажется неправильным.

Если мы хотим продолжать проводить уик-энды в подобном формате, о решении данного вопроса стоит задуматься. Да, я понимаю, что для зрелищности это хорошо, что такие вещи меняют расклад сил, но у пилотов должна хотя бы быть возможность исправить свою ошибку или потенциальную ошибку», – рассказал Ферстаппен.

Ферстаппен крушит рекорды «Ф-1» и зарабатывает $55 млн, но остался простым парнем. Все внимание – близким, а кубки – на холодильнике