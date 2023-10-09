Ланс Стролл о требовании соблюдать границы трассы на Гран-при Катара: «Люди в ФИА и «Формуле-1» вообще не понимают гонщиков»

Стролл раскритиковал ФИА за требование соблюдать границы трассы в Катаре.

Пилот « » отметил, что своими требованиями в и руководстве «Ф-1» показали, что не понимают гонщиков – и тех трудностей, с которыми им приходится сталкиваться.

Стролл получил два штрафа не соблюдение границ трека, из-за чего в финальной классификации выпал за пределы топ-10:

«Люди в ФИА и «Формуле-1» вообще не понимают гонщиков. Этой проблемой с соблюдением границ трассы нужно заняться. И здесь, в Катаре, а до этого в Австрии – гонщики получили беспрецедентное количество штрафов за нарушения границ трассы, хотя не получали от этих выездов никакой выгоды. Это просто смешно – особенно с учетом того, что здесь по ходу уик-энда они решили сделать трассу еще уже.

Ты на 3 миллиметра заезжаешь за белую линию в гонке, которая длится 57 кругов, находясь за рулем машины, нагревшейся до 65-70 градусов (и получаешь штраф). Вот, что расстраивает меня больше всего. Я считаю, что мы провели хорошую гонку, смогли добраться до финиша и пересекли финишную линию. Но из-за двух штрафов 9-е место превратилось в 11-е и мы остались с пустыми руками».

Также Стролл надеется, что « » больше никогда не будет проводить Гран-при Катара в октябре:

«Да, это уже слишком. Может быть, нам стоит задуматься о том, чтобы установить в кокпите болида дополнительную систему вентиляции – специально для таких гонок. На нынешнем поколении болидов ситуация усложняется еще и жесткостью подвески и самой машины. Уровень сцеплении с трассой и боковые перегрузки заметно усиливают нагрузку. Нужно обратить на это внимание».

Гонщики «Ф-1» едва вылезали из машин после финиша и сразу просили медпомощи. Их рвало в шлем от обезвоживания – ночная жара в Катаре!