Леклер потерял 7-е место в спринте после штрафа за нарушение пределов трассы

Теги ФИА Феррари Фернандо Алонсо Уильямс Формула-1 регламент Астон Мартин Шарль Леклер Ланс Стролл Александр Албон Гран-при Катара Авто

Стюарды наказали Шарля Леклера и Ланса Стролла после спринта на Гран-при Катара.

Пилоты «Феррари» и «Астон Мартин» получили по пятисекундному штрафу за многочисленные выезды за пределы трассы.

Леклер, завершивший заезд седьмым, опустился на 12-ю позицию, Стролл переместился с 13-й строчки на 15-ю.

После штрафа Шарля гонщик «Уильямса» Алекс Албон поднялся на седьмое место, Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» заработал одно очко за восьмое.

Пиастри выиграл для «Макларена» спринт в Катаре. Ферстаппен – трехкратный чемпион «Ф-1»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Пивненко
Завтра будет очень много 5-секундных штрафов за нарушение границ трассы. Цирк!
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
United_LP
клоунада
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexey Konev
бред какой-то, Леклер сидел на хвосте у Сайса, что толку от этих срезок...
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Scorpio
Ответ Великий Алонсо
Туда его. Очко Алонсо 👍
ты пропустило предлог "в"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
priz
Положите уже по краям трассы полицейские колючки, чтобы нарушителю сразу наступала мгновенная карма, а ф1 официально переименуйте в Drive to survive - вам сразу добавится много зрителей, особенно из развивающихся стран)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ibra207
Он уже и в гонках взялся искать пределы и выходить за них?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
swerh
Абсурд. Надо было уже сегодня убирать границы. Вкупе с адскими поребриками они завтра гонку в фарс для многих превратят.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GODZILLA
Ответ Bzz Pvz
Ландо Норрис сегодня, простите за грубость, обоссал Шарля. Не знаю, сможет ли он перенести такое публичное унижение, и как бы он не завершил карьеру после такого
Нуу тут у него шансов то не было, слишком быстро софты умерли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий