Леклер потерял 7-е место в спринте после штрафа за нарушение пределов трассы

Стюарды наказали и после спринта на Гран-при Катара.

Пилоты « » и «Астон Мартин» получили по пятисекундному штрафу за многочисленные выезды за пределы трассы.

Леклер, завершивший заезд седьмым, опустился на 12-ю позицию, Стролл переместился с 13-й строчки на 15-ю.

После штрафа Шарля гонщик « » Алекс Албон поднялся на седьмое место, из «Астон Мартин» заработал одно очко за восьмое.

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