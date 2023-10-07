Леклер потерял 7-е место в спринте после штрафа за нарушение пределов трассы
Стюарды наказали Шарля Леклера и Ланса Стролла после спринта на Гран-при Катара.
Пилоты «Феррари» и «Астон Мартин» получили по пятисекундному штрафу за многочисленные выезды за пределы трассы.
Леклер, завершивший заезд седьмым, опустился на 12-ю позицию, Стролл переместился с 13-й строчки на 15-ю.
После штрафа Шарля гонщик «Уильямса» Алекс Албон поднялся на седьмое место, Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» заработал одно очко за восьмое.
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