ФИА изучит модификации болида и календарь «Ф-1» ради безопасности гонщиков после экстремально жаркого Гран-при Катара

ФИА выпустила заявление, в котором сообщила, что обеспокоена «экстремальными» погодными условиями – высокой температурой и влажностью – во время Гран-при Катара «Формулы-1».

Гонщик « » Логан Сарджент не доехал до финиша, у американца и его напарника диагностировали теплой удар, фактически все участники после финиша высказались о чрезвычайно трудной гонке с физической точки зрения.

В Федерации отметили, что даже «элитные спортсмены» не должны соревноваться в условиях, которые могут угрожать их здоровью или безопасности.

начала анализ ситуации, результатом которого станут рекомендации на будущее, чтобы избежать повторения такого сценария. На предстоящем заседании медицинской комиссии в Париже обсудят различные меры, которые могут включать в себя модификации болида для более эффективного направления потоков воздуха в кокпите и рекомендации по составлению календаря гонок.

Специалисты примут во внимание опыт других серий, к примеру, раллийных соревнований, которые проходят в экстремальных условиях.

Гонщики «Ф-1» едва вылезали из машин после финиша и сразу просили медпомощи. Их рвало в шлем от обезвоживания – ночная жара в Катаре!