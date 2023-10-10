ФИА изучит модификации болида и календарь «Ф-1» ради безопасности гонщиков после экстремально жаркого Гран-при Катара

Теги ФИА Уильямс Формула-1 регламент Александр Албон Логан Сарджент Здоровье Гран-при Катара Авто

ФИА выпустила заявление, в котором сообщила, что обеспокоена «экстремальными» погодными условиями – высокой температурой и влажностью – во время Гран-при Катара «Формулы-1».

Гонщик «Уильямса» Логан Сарджент не доехал до финиша, у американца и его напарника Алекса Албона диагностировали теплой удар, фактически все участники после финиша высказались о чрезвычайно трудной гонке с физической точки зрения.

В Федерации отметили, что даже «элитные спортсмены» не должны соревноваться в условиях, которые могут угрожать их здоровью или безопасности.

ФИА начала анализ ситуации, результатом которого станут рекомендации на будущее, чтобы избежать повторения такого сценария. На предстоящем заседании медицинской комиссии в Париже обсудят различные меры, которые могут включать в себя модификации болида для более эффективного направления потоков воздуха в кокпите и рекомендации по составлению календаря гонок.

Специалисты примут во внимание опыт других серий, к примеру, раллийных соревнований, которые проходят в экстремальных условиях.

Гонщики «Ф-1» едва вылезали из машин после финиша и сразу просили медпомощи. Их рвало в шлем от обезвоживания – ночная жара в Катаре!

3 комментария

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Сергей Евсеев
В каждый болид по кондиционеру, русскому радио и биде для одного испанского ветерана.
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Сергей Евсеев
Ответ Bzz Pvz
Ради безопасности гонщиков достаточно просто запретить таким пилотам как: Саржент, Алонсо и стролл, гоняться в формуле до прохождения гоночной переквалификации. У ребят очень опасная езда, один забывает поворачивать, другие просто крашатся постоянно. Нужно что-то делать, это уже не шутки
😂😂😂 Иногда это очень смешно получается
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