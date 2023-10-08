Карун Чандок: «Быть напарником Ферстаппена – то же, что играть против пикового Надаля на грунте»
Карун Чандок сравнил Макса Ферстаппена с Рафаэлем Надалем.
По мнению эксперта Sky Sports и бывшего пилота «Формулы-1», Серхио Пересу крайне тяжело конкурировать напарником по «Ред Булл», который стал трехкратным чемпионом мира по ходу уик-энда в Катаре. Примерно те же ощущения испытывали соперники теннисиста Надаля на его любимом покрытии, предположил Чандок.
«Царственные выступления. Это относится ко всей стороне гаража [Ферстаппена]. Для Переса все складывалось не так уж гладко.
Когда играешь против пикового Рафаэля Надаля на грунте, он всегда возвращает мяч, куда бы ты его не посылал. Быть напарником Ферстаппена – то же самое.
Представьте, каково пилоту с психологической точки зрения. Ты заезжаешь в боксы, изучаешь все данные и думаешь: «Нужно отыграть еще полсекунды. Где эти полсекунды?» И так происходит неделя за неделей», – высказался Карун.
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