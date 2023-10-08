Карун Чандок: «Быть напарником Ферстаппена – то же, что играть против пикового Надаля на грунте»

Теги Ред Булл Рафаэль Надаль Карун Чандок Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Карун Чандок сравнил Макса Ферстаппена с Рафаэлем Надалем.

По мнению эксперта Sky Sports и бывшего пилота «Формулы-1», Серхио Пересу крайне тяжело конкурировать напарником по «Ред Булл», который стал трехкратным чемпионом мира по ходу уик-энда в Катаре. Примерно те же ощущения испытывали соперники теннисиста Надаля на его любимом покрытии, предположил Чандок.

«Царственные выступления. Это относится ко всей стороне гаража [Ферстаппена]. Для Переса все складывалось не так уж гладко.

Когда играешь против пикового Рафаэля Надаля на грунте, он всегда возвращает мяч, куда бы ты его не посылал. Быть напарником Ферстаппена – то же самое.

Представьте, каково пилоту с психологической точки зрения. Ты заезжаешь в боксы, изучаешь все данные и думаешь: «Нужно отыграть еще полсекунды. Где эти полсекунды?» И так происходит неделя за неделей», – высказался Карун.

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5 комментариев

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Under
странная какая-то логика, то есть для Ферстаппена главное обойти напарника, остальные пилоты к чёрту?
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rtr_return
Только у Надаля никакой волшебной ракетки не было
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Kemal Gul
Ответ Under
странная какая-то логика, то есть для Ферстаппена главное обойти напарника, остальные пилоты к чёрту?
Ну как бы если ты проигрываешь даже своему напарнику, как остальных пилотов-то обойдешь? Выиграть внутрикомандную борьбу - первоочередная задача для пилота с чемпионскими амбициями
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Under
Ответ Kemal Gul
Ну как бы если ты проигрываешь даже своему напарнику, как остальных пилотов-то обойдешь? Выиграть внутрикомандную борьбу - первоочередная задача для пилота с чемпионскими амбициями
и правда, как Перес второе место в зачёте занимает?
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