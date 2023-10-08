Карун Чандок: «Быть напарником Ферстаппена – то же, что играть против пикового Надаля на грунте»

Карун Чандок сравнил Макса Ферстаппена с Рафаэлем Надалем.

По мнению эксперта Sky Sports и бывшего пилота «Формулы-1», крайне тяжело конкурировать напарником по « », который стал трехкратным чемпионом мира по ходу уик-энда в Катаре. Примерно те же ощущения испытывали соперники теннисиста Надаля на его любимом покрытии, предположил .

«Царственные выступления. Это относится ко всей стороне гаража [Ферстаппена]. Для Переса все складывалось не так уж гладко.

Когда играешь против пикового Рафаэля Надаля на грунте, он всегда возвращает мяч, куда бы ты его не посылал. Быть напарником Ферстаппена – то же самое.

Представьте, каково пилоту с психологической точки зрения. Ты заезжаешь в боксы, изучаешь все данные и думаешь: «Нужно отыграть еще полсекунды. Где эти полсекунды?» И так происходит неделя за неделей», – высказался Карун.

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