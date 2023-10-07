Макс Ферстаппен: «Явно проехал далеко не лучший круг в своей жизни, но третье место – это нормально»

Ферстаппен не слишком расстроился из-за 3-го места в спринт-квалификации в Катаре.

Пилот « », подводя итоги сессии, признал, что далеко не лучшим образом проехал свой решающий круг. При этом Ферстаппен отметил, что постарается прорваться вперед в спринте.

«Было весьма непросто. К тому же, из-за порывов ветра машину сильнее сносило в сторону в сравнении со вчерашним днем. К тому же, я явно проехал далеко не лучший круг в своей жизни.

Как бы то ни было, третье место – это нормально. В спринте будет довольно много кругов, так что должно быть довольно интересно.

Обгонять будет тяжело, но также многое будет зависеть от того, как долго смогут выживать твои шины. Износ здесь сильный, так что посмотрим, чей гоночный темп окажется выше», – рассказал Ферстаппен.

Гран-при Катара-2023. Квалификация к спринту. Пиастри – 1-й, Норрис – 2-й, Ферстаппен – 3-й