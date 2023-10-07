Гран-при Катара-2023. Квалификация к спринту. Онлайн. Гасли, Хэмилтон, Боттас, Лоусон и Чжоу выбыли после второго сегмента

В субботу, 7 октября, на трассе «Лусаил» состоится квалификация к спринту на 17-м этапе «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Катара.

Начало сессии, изначально запланированное на 16:00 по московскому времени, перенесли на 16:20 из-за дополнительной ознакомительной практики.

Лусаил Интернэшнл, Доха

7 октября 2023 года

Квалификация к спринту

Топ-10 после Q2

1. Ландо Норрис («Макларен»)

2. Джордж Расселл («Мерседес»)

3. Серхио Перес («Ред Булл»)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

6. Шарль Леклер («Феррари»)

7. Карлос Сайнс («Феррари»)

8. Оскар Пиастри («Альпин»)

9. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

10. Эстебан Окон («Альпин»)

Выбыли после второго сегмента

11. Пьер Гасли («Альпин»)

12. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

13. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

14. Лиам Лоусон («Альфа Таури»)

15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

17. Алекс Албон («Уильямс»)

18. Юки Цунода («Альфа Таури»)

19. Кевин Магнуссен («Хаас»)

20. Логан Сарджент («Уильямс»)

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