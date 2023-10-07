Гран-при Катара-2023. Квалификация к спринту. Онлайн. Гасли, Хэмилтон, Боттас, Лоусон и Чжоу выбыли после второго сегмента

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В субботу, 7 октября, на трассе «Лусаил» состоится квалификация к спринту на 17-м этапе «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Катара.

Начало сессии, изначально запланированное на 16:00 по московскому времени, перенесли на 16:20 из-за дополнительной ознакомительной практики.

Лусаил Интернэшнл, Доха
7 октября 2023 года
Квалификация к спринту

Топ-10 после Q2

1. Ландо Норрис («Макларен»)

2. Джордж Расселл («Мерседес»)

3. Серхио Перес («Ред Булл»)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

6. Шарль Леклер («Феррари»)

7. Карлос Сайнс («Феррари»)

8. Оскар Пиастри («Альпин»)

9. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

10. Эстебан Окон («Альпин»)

Выбыли после второго сегмента

11. Пьер Гасли («Альпин»)

12. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

13. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

14. Лиам Лоусон («Альфа Таури»)

15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

17. Алекс Албон («Уильямс»)

18. Юки Цунода («Альфа Таури»)

19. Кевин Магнуссен («Хаас»)

20. Логан Сарджент («Уильямс»)

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45 комментариев

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Кавабунга Шреддоголовый
Лимиты трассы... верните гравийные ловушки, импотенты недогоночные!!!
+13
0
+13
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RusSt
Потрясающая стабильность от стролла
+7
0
+7
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mishakmv96
Стролл стабильно днит. Таксист, попавший в Ф1 из-за денег папы
+8
-2
+6
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WINWOLF
Вторая Австрия, какой идиотизм сотворили🤦
+5
-1
+4
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mishakmv96
Лимиты трассы - зло.
+4
0
+4
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hypnotoad94
Одно раздражение от этих лимитов, поребрики достаточно ограничивают. Представляю, как напрягает следить за этой линией из кокпита, где и так не видно ничего
+4
0
+4
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Vladimir RA108
Лимиты трассы. Опять. Похоже, проблема всех трасс, на которых проходят мотогонки. Был бы сейчас Сепанг, они бы и там уикенд испоганили.
+3
0
+3
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WINWOLF
Перес прошел, ну просто герой)
+3
0
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Наталья Куничкина
Ответ Mittermeyer
Липового на мороз, какой же он бездарь. Помню все смеялись с Переса в Австрии когда у него постоянно круги списывали, посмотрите на этого "чемпиона" в каждом сегменте минимум по 2 круга списывают. Рассел в очередной раз деклассировал самовозника 38 летнего. P.S. Секта, тут только факты, не за что минусить.
В личный зачёт посмотрите, найдите там Рассела и сравните с Хэмилтоном. Простая мыслительная операция так-то.
+2
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Кавабунга Шреддоголовый
Это не гонки, а соревнования аккуратного по линеечке пилотирования. Буээээээээээээ!!!
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Олег Карпов
сарджент впорядке, 40 секунд даже мазепа не проигрывал
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Streetbor
ЛХ снова перешёл черту и попал в черный список бгг
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Mittermeyer
Проиграть секунду напарнику это надо уметь, даже Перес в 6 десятых от напарника
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RusSt
Халк снова болит в калах но какой смысл
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Grigpar
Ответ RusSt
Халк снова болит в калах но какой смысл
Еще и лучший 2-й сектор поставил каким-то образом.
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ WINWOLF
Вторая Австрия, какой идиотизм сотворили🤦
нет, Австрия это было что-то за гранью. здесь же просто все испортили
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Vladimir RA108
Ответ Фанат Сан-Марино
Лучше бы Друговичу дали покататься, этот Стролл просто своим антиперфомансом выводит из себя, будто специально сливает, хотя это явный лоускилл
очень надеюсь, что ему хотя бы Интерлагос дадут, домашняя гонка же)
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Игорь Горшков
Ответ Наталья Куничкина
В личный зачёт посмотрите, найдите там Рассела и сравните с Хэмилтоном. Простая мыслительная операция так-то.
У хэйтеров плохо, как всегда, с мыслительным процессом
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RusSt
Ответ Фанат Сан-Марино
Лучше бы Друговичу дали покататься, этот Стролл просто своим антиперфомансом выводит из себя, будто специально сливает, хотя это явный лоускилл
Ну не настолько же лоускилл у чела несколько подиумов. Реально про специальный слив мысли появляются
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Mittermeyer
Ответ elkipalki
Для семикратного - это вообще страшное наказание. Трассу вообще не чувствует, скилл теряется куда-то)
Как может потеряться то чего нет?
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RusSt
Ответ Великий Алонсо
А что со Строллом? Естественно, что до Алонсо ему далеко в любой период времени, но в начале сезона он не проигрывал так много, неплохо ехал более менее. Психологические проблемы?
Либо перегорел, либо просто надоело
не просто так эти разговоры про теннис. видимо не живет гонками как многие на решетке
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mishakmv96
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
шоу, в котором обязательно разворачивался или бил машины? ну так себе шоу. дождь это вообще большой праздник. все равно рентач рентачом был
Коля тоже рентач, не спорю. Но он ехал на Уильямсе, а не на Астоне, который сейчас у Стролла.
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Mittermeyer
Ответ Наталья Куничкина
В личный зачёт посмотрите, найдите там Рассела и сравните с Хэмилтоном. Простая мыслительная операция так-то.
Хэмилтон выше Рассела на второй год совместного выступления, не может быть. После в салат слитого первого сезона команда подсуетилась и решила свой самый ценный "актив" тянуть всеми силами. То мотор сгорит у напарника, то настройки не найдутся из-за чего в стену улетает напарник, то командную тактику применят в пользу бездаря.
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Дмитрий Дудников
Ответ Mittermeyer
Проиграть секунду напарнику это надо уметь, даже Перес в 6 десятых от напарника
Перес нанял Копперфильда и подсунул Строллу свой ненастоящий болид RB)))
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Кавабунга Шреддоголовый
Вчера Люсю списанные круги подняли в тройку, теперь же он вылетает из-за этого)))
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