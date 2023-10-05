Алонсо о заявке «Андретти»: «Я поддержу решение «Астон Мартин», каким бы оно ни было»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Майкл Андретти Андретти Автоспорт Астон Мартин Авто

Алонсо высказался о возможном приходе «Андретти» в «Формулу-1».

По словам пилота «Астон Мартин», он примет любое решение, которое будет принято, но при этом с симпатией относится к Майклу Андретти и заявке его команды.

При этом Алонсо отметил, что будет поддерживать позицию своей команды – в то время как владелец «Астон Мартин» Лоренс Стролл недавно высказался против расширения числа участников «Ф-1».

«У «Андретти» отличная команда – я давно знаю Майкла и будет здорово, если имя Андретти добавится к участникам «Формулы-1». Однако во главе стоят другие люди, и у них может быть другое мнение – ФИА, ФОМ, да и команды тоже.

Так что я даже не знаю, что именно должен сказать, каким бы ни было окончательное решение – я нормально к этому отнесусь. Мне нравится Майкл, нравится его организация, но я понимаю и другие позиции. И я поддержку решение «Астон Мартин», каким бы оно ни было – я нормально восприму любой итог.

При этом в «Формуле-1» зачастую нет борьбы между командами. Даже если на трассе будет 50 машин, ты главным образом все равно будешь бороться против своего напарника, потому что именно с ним у тебя будут одинаковые технические возможности.

Раньше были обсуждения идеи того, чтобы команды выставляли по три машины и так далее, но оптимальное решение всегда непросто выбрать», – рассказал Алонсо.

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8 комментариев

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GODZILLA
Ответ Великий Алонсо
Снова очень умные мысли от Фернандо. IQ 150+ в действии, это вам не типичные футболисты, тот же Месси "бе-ме, да, нет", ничего больше сказать не может, потому что словарный запас ограничен. Фернандо Алонсо помимо того, что является быстрейшим пилотом в истории автоспорта, он также ещё и самый умный. Целая кладезь знаний в его голове, очень умный, думающий, всесторонне развитый человек.
А по факту закрыл варежку и не пошел против Стролла)))
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shapor
Ответ Великий Алонсо
Снова очень умные мысли от Фернандо. IQ 150+ в действии, это вам не типичные футболисты, тот же Месси "бе-ме, да, нет", ничего больше сказать не может, потому что словарный запас ограничен. Фернандо Алонсо помимо того, что является быстрейшим пилотом в истории автоспорта, он также ещё и самый умный. Целая кладезь знаний в его голове, очень умный, думающий, всесторонне развитый человек.
вы с Кареном как будто соревнуетесь, один в заголовках, другой в комментариях.
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Женя Дерунов
Ответ Великий Алонсо
Снова очень умные мысли от Фернандо. IQ 150+ в действии, это вам не типичные футболисты, тот же Месси "бе-ме, да, нет", ничего больше сказать не может, потому что словарный запас ограничен. Фернандо Алонсо помимо того, что является быстрейшим пилотом в истории автоспорта, он также ещё и самый умный. Целая кладезь знаний в его голове, очень умный, думающий, всесторонне развитый человек.
это тот самый быстрейший который на второй тачке выиграл бы чемпионат ?
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mclaren-honda
«У меня такое же мнение, как у вас»
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Mr.BadGuy
Ответ Великий Алонсо
Снова очень умные мысли от Фернандо. IQ 150+ в действии, это вам не типичные футболисты, тот же Месси "бе-ме, да, нет", ничего больше сказать не может, потому что словарный запас ограничен. Фернандо Алонсо помимо того, что является быстрейшим пилотом в истории автоспорта, он также ещё и самый умный. Целая кладезь знаний в его голове, очень умный, думающий, всесторонне развитый человек.
Алонсо херни не скажет. Он за все хорошее, против всего плохого
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Serzhique
Ответ Женя Дерунов
это тот самый быстрейший который на второй тачке выиграл бы чемпионат ?
Тот самый, который сливал партнеру-дебютанту формулы и нулевому Окону )
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