Алонсо о заявке «Андретти»: «Я поддержу решение «Астон Мартин», каким бы оно ни было»

Алонсо высказался о возможном приходе «Андретти» в «Формулу-1».

По словам пилота « », он примет любое решение, которое будет принято, но при этом с симпатией относится к и заявке его команды.

При этом Алонсо отметил, что будет поддерживать позицию своей команды – в то время как владелец «Астон Мартин» Лоренс Стролл недавно высказался против расширения числа участников «Ф-1».

«У «Андретти» отличная команда – я давно знаю Майкла и будет здорово, если имя Андретти добавится к участникам «Формулы-1». Однако во главе стоят другие люди, и у них может быть другое мнение – ФИА, ФОМ, да и команды тоже.

Так что я даже не знаю, что именно должен сказать, каким бы ни было окончательное решение – я нормально к этому отнесусь. Мне нравится Майкл, нравится его организация, но я понимаю и другие позиции. И я поддержку решение «Астон Мартин», каким бы оно ни было – я нормально восприму любой итог.

При этом в «Формуле-1» зачастую нет борьбы между командами. Даже если на трассе будет 50 машин, ты главным образом все равно будешь бороться против своего напарника, потому что именно с ним у тебя будут одинаковые технические возможности.

Раньше были обсуждения идеи того, чтобы команды выставляли по три машины и так далее, но оптимальное решение всегда непросто выбрать», – рассказал .

Лоренс Стролл: «В «Ф-1» должно остаться 10 команд. Не надо чинить то, что не сломано»