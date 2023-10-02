Шарль Леклер: «Уйду из «Феррари», если перестану верить в проект. Сейчас я верю как никогда»

Теги Феррари Формула-1 Шарль Леклер Фредерик Вассер Авто

Шарль Леклер рассказал, что побудит его уйти из «Феррари».

Монегаск выступает за Скудерию с 2019 года.

«Я смотрю на ситуацию следующим образом: если я перестану верить в проект, то, пожалуй, в этот момент уйду. В таком случае ты не можешь извлечь максимум из себя и помочь команде в нужной мере.

Но, безусловно, сейчас все не так. Я верю в проект так, как никогда не верил ранее. Особенно после прихода Фреда [Вассера]. Это очевидно. Столь же очевидно, что я хочу побеждать. Но я верю в проект и убежден, что мы работаем в верном направлении», – сообщил Шарль.

Шарль Леклер: «Точно знаю причины своих ошибок: я гонщик, я настраиваю болид «Феррари»

Шарль Леклер: «Прямота Вассера – именно то, что мне нужно. Не сомневаюсь, что с Фредом «Феррари» вернется на топ-уровень»

1 комментарий

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Billy_Shears
Вчера: мечта детства, сегодня: проект..
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