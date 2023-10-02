Шарль Леклер: «Прямота Вассера – именно то, что мне нужно. Не сомневаюсь, что с Фредом «Феррари» вернется на топ-уровень»

Шарль Леклер доволен работой с новым боссом «Феррари» Фредериком Вассером.

Вассер, сотрудничавший с гонщиком в «Заубере» в 2018 году, сменил на посту руководителя Скудерии Маттиа Бинотто.

«Фред очень-очень давно меня знает. Так что в каком-то плане сюрпризов не было – я точно знал, чего ожидать. И я знал, насколько он хорош.

Все люди разные. С Фредом у нас всегда была особая связь в прошлом, сейчас тоже. Он очень хорошо мотивирует в нужные моменты и успокаивает, когда это необходимо. И его общение со мной всегда очень и очень прямолинейное.

Именно это мне и нужно: человек, который суров ко мне, когда я выступаю плохо, и хвалит, когда я выступаю здорово. Кажется, что это невероятно легко, но немногие могут быть с тобой насколько честными, если ты в «Формуле-1» и являешься пилотом «Феррари». Мне это чрезвычайно помогло.

После первых нескольких месяцев было трудно комментировать, потому что команда очень большая. Нужно время, чтобы привыкнуть ко всем этим людям, понять, как работает «Феррари» – а она сильно отличается от любой другой команды.

Но как только он адаптировался, все пошло невероятно хорошо. Как я много раз говорил, на мой взгляд, сильнейшее качество Фреда заключается в способности извлекать абсолютный максимум из всех на базе. Когда я говорю «всех», то именно это имею в виду.

Это действительно играет свою роль. В команде «Формулы-1» очень много людей. Если ты так хорош в извлечении максимума из каждого человека, как Фред, это имеет значение.

Конечно, в начале года ситуация для него оказалась сложной из-за машины. Необходимо время, чтобы вернуться на топ-уровень. Однако я не сомневаюсь, что с Фредом мы вернемся», – сообщил Леклер.

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