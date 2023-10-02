Шарль Леклер: «Точно знаю причины своих ошибок: я гонщик, я настраиваю болид «Феррари»

Шарль Леклер высказался о трудностях, которые испытывает с «Феррари» 2023 года.

Гонщик Скудерии признал, что в начале сезона выбирал слишком радикальные настройки в попытке справиться с машиной, которая не подходит его стилю пилотажа. В то же время монегаск старался и сам адаптироваться к SF-23.

«Очень трудно настроить машину определенным образом, так как в первой сессии ты получаешь один болид, а в следующей он становится совсем другим. Особенно для меня – я люблю очень устойчивую переднюю часть. В итоге машина то была с очень, очень, очень сильной недостаточной поворачиваемостью, и пилотировать было очень сложно, то я получал болид, который мне нравится. Тяжело было добиться стабильности.

Я всегда активно работаю с задней частью. Это точно. Безусловно, в какие-то моменты в начале сезона – даже слишком. Но меня бесит искать оправдания. В конце концов, я гонщик, я настраиваю болид. И это был мой выбор – такая устойчивая передняя часть в начале сезона, хотя машина, может, и не позволяла с этим справляться, поведение становилось нестабильным.

В итоге решения принимал я. Я точно знаю причины ошибок, знаю, почему они происходили. И это главное, поскольку ты можешь сделать выводы.

Безусловно, ситуация сильно изменилась в сравнении с прошлом годом. У нас была очень и очень устойчивая передняя часть, машина была очень стабильной по ходу сезона. Сейчас же справляться тяжелее.

Но это нормально, необходимо адаптироваться от сезона к сезону. В начале года недостаточная поворачиваемость была слишком сильной. В идеальных условиях все было хорошо, но, увы, условия постоянно меняются. И когда они менялись, мои проблемы усиливались.

Трудно пилотировать нестабильную машину, которая при этом склонна к недостаточной поворачиваемости. Это не то, что мне нравится. Приходится работать над тем, чтобы приспособить свой стиль пилотажа к болиду с недостаточной поворачиваемостью. Не самая сильная моя сторона, и я это знаю. Я пытался направить машину в моем направлении с помощью настроек, насколько это возможно – в этом году ненамного – но в то же время старался приспособить свой стиль пилотажа.

Ты анализируешь данные, видео и пытаешься понять, где действуешь не совсем правильно. И извлекаешь выводы», – заявил Леклер.

Шарль Леклер: «Сайнс предпочитает недостаточную поворачиваемость, я – избыточную, что быстрее в долгосрочной перспективе»

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