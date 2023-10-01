Льюис Хэмилтон о борьбе с «Феррари» в Кубке конструкторов: «Здорово, что в данный момент у нас есть это соперничество»

Хэмилтон рад борьбе с «Феррари» за 2-е место в Кубке конструкторов.

Пилот « » отметил, что борьба против Скудерии добавляет гонкам интереса и придает команде дополнительную мотивацию.

На данный момент «Мерседес» занимает второе место в Кубке конструкторов, обгоняя « » на 20 очков.

«Здорово, что в данный момент у нас есть это соперничество, это сражение. Как и «Феррари», мы довольно слабо начали сезон. И точно не ожидали, что окажемся на втором месте в Кубке конструкторов, что будем достаточно близко к конкурентам по темпу, что будем бороться в общем зачете.

Для нас, как для команды, это действительно здорово. И разумеется мы хотим победить их, точно так же как они хотят победить нас. Так что для того, чтобы добиться успеха, потребуются усилия всей команды, без сомнения», – рассказал Хэмилтон.

Хэмилтон ударился в самокритику: второй сезон «Ф-1» не вывозит квалификации. «Я ужасен, сильно ниже среднего»