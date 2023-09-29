Комментатор «Ф-1» в Латинской Америке: «Слова Марко в адрес Переса – это провокация. Он так пытается мотивировать гонщиков»

Мексиканский комментатор «Ф-1» призвал игнорировать провокации Марко.

Фернандо Торнелло, который комментирует «Формулу-1» в Латинской Америке, работая на ESPN, высказался о скандале с высказываниями в адрес .

Заявление, в котором Марко объяснил трудности Переса «южноамериканской принадлежностью» вызвала негодование среди болельщиков и журналистов, после чего австрийцу пришлось извиняться.

«Мексиканским болельщикам стоит с улыбкой воспринимать то, что говорит Марко. Не стоит раздувать историю из каждого высказывания Марко. Его слова – это провокация. На самом деле он просто пытается так мотивировать гонщиков. И он довольно жесткий человек.

Он делает все это, чтобы подтолкнуть гонщиков и заставить выжимать больше из машины, действовать решительнее. Думаю, именно поэтому он все это высказал в адрес Переса.

И Марко поступает так не только с Пересом, а вообще со всеми гонщиками. Он не говорит ничего плохого про Ферстаппена, потому что Макс просто не дает ему повода. К тому же, на самом деле Марко приходится относиться к как к избалованному ребенку – просто чтобы тот не ушел куда-нибудь в другое место. Они хотят удержать его.

Если оценивать выступления, то Перес обычно не опускается ниже отметки в 8-9 баллов. Просто Ферстаппен зачастую выступает даже лучше, чем за 10 баллов из 10. И для Переса это хорошие показатели. В истории были пилоты, которые становились чемпионами, выступая хуже Переса. Просто сейчас Чеко в «Ред Булл» противостоит настоящий зверь. Победа над Ферстаппеном – это почти утопия. И при этом Чеко пару раз удавалось это сделать», – рассказал Торнелло.

Похоже, «Ред Булл» не может уволить Переса. И теперь все ждут, когда он уйдет сам