Руководитель «Йоты»: «Мы действительно общаемся с Феттелем, но пока ничего не решено»

Теги Себастьян Феттель 24 часа Ле-Мана Формула-1 WEC Авто

Руководитель «Йоты» подтвердил факт предложения Феттелю вернуться в гонки.

По словам Сэма Хигнетта, Феттелю предложено место в за рулем прототипа «Порше 963» LMDh, который будет выступать в классе гиперкаров в WEC.

Феттель завершил карьеру в «Формуле-1» в конце 2022 года. Однако в недавних интервью не стал исключать вероятности возвращения в гонки.

«Мы действительно общаемся с Себом, ведем дискуссию, но пока ничего не решено. Мы не подписывали никаких контрактов, и Себ не тестировал ни один из наших болидов», – рассказал Хигнетт.

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