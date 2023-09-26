Фредерик Вассер: «Будем бороться с «Мерседесом» до самого конца»

«Феррари» будет до конца бороться с «Мерседесом» в Кубке конструкторов.

Руководитель « » заявил, что команда не собирается сдаваться, и до конца будет стремиться занять второе место в общем зачете.

При этом Вассер не считает, что эта борьба может негативно сказаться на подготовке команды к следующему сезону и работе над болидом 2024 года.

«Это никогда не будет жертвой, потому что уровень ваших выступлений зависит от производительности. Сейчас уже слишком поздно отправлять в аэродинамическую трубу какие-то новинки конкретно для машины 2023 года. Но тесты новых деталей, которые мы можем провести на этой машине, помогут нам в разработке болида следующего года. И мы не должны откладывать на потом борьбу, если она идет уже сегодня. Мы ведем борьбу с «Мерседесом» и должны принять этот бой.

Борьба с конкурентами, действуя как одна команда – это всегда будет лучшим способом подготовить себя к будущему. Это имеет ключевое значение для нашей команды – и мы будем бороться с « » до самого конца сезона», – рассказал Вассер.

Нелепый уход моториста «Ред Булл» из «Ф-1» создал трамплин к доминированию. Итог: второй титул подряд на домашней трассе