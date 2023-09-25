Феттель может возобновить карьеру – немцу предлагают место в WEC в классе LMP2 (AMuS)
Феттель может возобновить карьеру в гонках на выносливость.
Четырехкратный чемпион «Формулы-1», согласно информации Auto-Motor-und-Sport, получил предложение от британской команды «Йота» выступить в WEC в классе LMP2. В качестве болида «Йота» использует «Порше 963».
Сам Феттель не стал исключать подобной вероятности, при этом заметив, что окончательное решение пока не принято.
«Я держу в голове этот вариант. Но пока ничего не подписано. У меня еще полно времени, чтобы принять решение», – рассказал Феттель.
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