Феттель может возобновить карьеру – немцу предлагают место в WEC в классе LMP2 (AMuS)

Теги Себастьян Феттель 24 часа Ле-Мана Порше Формула-1 WEC Авто

Феттель может возобновить карьеру в гонках на выносливость.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1», согласно информации Auto-Motor-und-Sport, получил предложение от британской команды «Йота» выступить в WEC в классе LMP2. В качестве болида «Йота» использует «Порше 963».

Сам Феттель не стал исключать подобной вероятности, при этом заметив, что окончательное решение пока не принято.

«Я держу в голове этот вариант. Но пока ничего не подписано. У меня еще полно времени, чтобы принять решение», – рассказал Феттель.

Вечные рекорды «Ф-1» – 11 достижений, которые нельзя побить

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий