Ландо Норрис: «Макларен» способен обогнать «Астон Мартин». Не думал, что разрыв такой маленький»

Ландо Норрис ответил на вопрос, способен ли «Макларен» победить «Астон Мартин».

После двойного подиума в «Макларен» сократил отставание от четвертой команды чемпионата до 49 очков.

«Да. Не думал, что разрыв такой маленький. Но да, если 49, то, безусловно, способны.

Гонок осталось немного. Уверен, нас ждут этапы, где «Астон» выступит несколько сильнее. Но, полагаю, в данный момент наше преимущество по отношению ко всем командам, за исключением парочки, в том, что есть два пилота, которые способны сражаться за такие позиции, сражаться за очки. Сейчас такое не в каждой команде.

Так что, считаю, это плюс. Мы можем помогать друг другу, использовать друг друга – это большое преимущество.

Несмотря на то, что, думаю, будут более тяжелые гонки, где все окажется не так очевидно, как тут, мы показали невероятный прогресс по ходу сезона. От той ситуации, в которой мы находились, дойти до отставания в 18 или 19 секунд от лидера – это говорит само за себя. Горжусь всеми в команде, мы продолжим трудиться», – заявил Норрис.

«Макларен» завоевал двойной подиум впервые с 2021-го и сократил отставание от «Астон Мартин» до 49 очков

Норрис побил рекорд Хюлькенберга по очкам без побед