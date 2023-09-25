Шарль Леклер: «До последнего круга думал, что попадаю на подиум»

Теги Гран-при Японии Феррари Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Шарль Леклер Авто

Шарль Леклер перепутал Ферстаппена с Пересом во время Гран-при Японии.

Пилот «Феррари» рассказал, как по ходу гонки ошибочно принял уехавший в боксы болид Переса за болид Ферстаппена, и подумал, что может попасть на подиум.

В момент включенного режима виртуального автомобиля безопасности Перес сильно замедлился, а Ландо Норрис потерял почти 10 секунд, поскольку изначально был уверен, что в режиме VSC не имеет права обгонять болиды соперников. Как раз в этот момент туда же подъехал и Леклер, который, увидев картину происходящего, принял Переса за Ферстаппена.

«Я видел, как вроде бы Макс остановился под VSC. В тот момент я не знал, что именно случилось, и подумал, что он сошел с дистанции гонки. Машина почти остановилась слева и мы все ее обогнали. Так что я до последнего круга думал, что попадаю на подиум, но потом посмотрел на табло и увидел, что на самом деле я четвертый.

Получается, что это была машина Чеко. А в тот момент я подумал, что сошел Макс – и немного запутался в происходящем», – рассказал Леклер.

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5 комментариев

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pan_admiral
Странно как то. Всё что описывает Шарль происходило не на последнем круге.
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Roman Roman
феерично
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Scorpio
Ответ pan_admiral
Странно как то. Всё что описывает Шарль происходило не на последнем круге.
Может быть, когда он увидел сходящий болид РБ и принял его за Макса, то далее обсуждать в эфире этот болид не имело смысла, ни ему ни команде, вот они и обсуждали при случае только 2 болида маков до конца гонки
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pan_admiral
Ответ Scorpio
Может быть, когда он увидел сходящий болид РБ и принял его за Макса, то далее обсуждать в эфире этот болид не имело смысла, ни ему ни команде, вот они и обсуждали при случае только 2 болида маков до конца гонки
Как то это ещё страннее получается. Инженер не предупредил Шарля, что тот едет на подиум. И при этом самого Шарля это никак не напрягло
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