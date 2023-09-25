Шарль Леклер: «До последнего круга думал, что попадаю на подиум»

Шарль Леклер перепутал Ферстаппена с Пересом во время Гран-при Японии.

Пилот « » рассказал, как по ходу гонки ошибочно принял уехавший в боксы болид за болид Ферстаппена, и подумал, что может попасть на подиум.

В момент включенного режима виртуального автомобиля безопасности Перес сильно замедлился, а Ландо Норрис потерял почти 10 секунд, поскольку изначально был уверен, что в режиме VSC не имеет права обгонять болиды соперников. Как раз в этот момент туда же подъехал и , который, увидев картину происходящего, принял Переса за Ферстаппена.

«Я видел, как вроде бы Макс остановился под VSC. В тот момент я не знал, что именно случилось, и подумал, что он сошел с дистанции гонки. Машина почти остановилась слева и мы все ее обогнали. Так что я до последнего круга думал, что попадаю на подиум, но потом посмотрел на табло и увидел, что на самом деле я четвертый.

Получается, что это была машина Чеко. А в тот момент я подумал, что сошел – и немного запутался в происходящем», – рассказал Леклер.

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