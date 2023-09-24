Ландо Норрис: «Мы отстали от Ферстаппена только на 19 секунд – настолько хорош был этот день»

Теги Гран-при Японии Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

Ландо Норрис рассказал о борьбе с Максом Ферстаппеном на старте Гран-при Японии.

«Сегодня после потери десяти секунд во время режима виртуальной машины безопасности темп был так хорош, что мы отстали от Макса [Ферстаппена] только на 19 секунд – настолько хорош был этот день. Я очень счастлив за всех. В том числе за Оскара [Пиастри], для которого это первый подиум.

На старте я был не так силен, хотя провел его здорово. Я усердно работал над этим с моим инженером, ответственным за старты. Я почти прошел Макса, но в первом и втором повороте у меня была слишком большая недостаточная поворачиваемость. Но я пытался, решил воспользоваться шансом – сегодня этого оказалось недостаточно», – рассказал Норрис.

Гран-при Японии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й

5 комментариев

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Kemal Gul
Ответ Великий Алонсо
Ландо, а где твой скилл и скорость была в начале сезона? Когда вы из 1 сегмента не выходили, когда вас с Пиастри Алонсо на круг обгонял, когда для вас в очки попасть было уже хорошим результатом? Макларен обновили и сразу результаты пошли, я уж молчу про твоё умение ездить в дождь, в дождь тебя Алонсо сводил в школу в Зандворте. В общем ездить на быстрых машинах как по рельсам то умеют практически все, ничего особенного в этом нет, вон Боттас с Мерседеса ушёл и пропали подиумы, все про него забыли. Также и с вами, едет Макларен - вы зарабатываете подиумы, не едете - тусуетесь в конце пелетона около Сарджента.
ОФИГЕТЬ, вот это ты сделал открытие, в техническом виде спорта многое зависит от болида!!! Кстати, куда у Алонсо скилл пропал, почему в начале сезона боролся за подиумы, а сейчас за топ-10? Неужели тоже только на быстрой машине ездить может?
+3
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JFT96
Ответ Kemal Gul
ОФИГЕТЬ, вот это ты сделал открытие, в техническом виде спорта многое зависит от болида!!! Кстати, куда у Алонсо скилл пропал, почему в начале сезона боролся за подиумы, а сейчас за топ-10? Неужели тоже только на быстрой машине ездить может?
титул ведробога просто так не дают
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