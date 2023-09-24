Ландо Норрис: «Мы отстали от Ферстаппена только на 19 секунд – настолько хорош был этот день»

Ландо Норрис рассказал о борьбе с Максом Ферстаппеном на старте Гран-при Японии.

«Сегодня после потери десяти секунд во время режима виртуальной машины безопасности темп был так хорош, что мы отстали от [Ферстаппена] только на 19 секунд – настолько хорош был этот день. Я очень счастлив за всех. В том числе за [Пиастри], для которого это первый подиум.

На старте я был не так силен, хотя провел его здорово. Я усердно работал над этим с моим инженером, ответственным за старты. Я почти прошел Макса, но в первом и втором повороте у меня была слишком большая недостаточная поворачиваемость. Но я пытался, решил воспользоваться шансом – сегодня этого оказалось недостаточно», – рассказал Норрис.

Гран-при Японии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й