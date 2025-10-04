Карлос Сайнс: «В квалификации был на пару десятых медленнее, чем в практиках»

Сайнс рассказал о трудностях в квалификации в Сингапуре.

Пилот «Уильямса » объяснил, почему квалифицировался 13-м к Гран-при Сингапура.

После сессии испанец вместе с напарником Алексом Албоном был дисквалифицирован из протокола за техническое нарушение.

«С самого начала квалификации казалось, что мы были на пару десятых медленнее, чем в предыдущих сессиях уик-энда. Нам пришлось внести пару изменений в машину – они не сработали и не помогли. Очень трудно понять, почему так получилось.

В этом году мы уже несколько раз сталкивались с тем, что у нас возникало больше проблем с шинами в квалификации, чем во второй или третьей практике. Но сегодня, мне кажется, дело было не в шинах.

Я заметил, что в квалификации мы потеряли много сцепления сзади – и это повлияло на нас, особенно в последнем секторе. В третьей тренировке мы ставили там лучшее время сессии, но в квалификации оказались очень далеко», – сказал Сайнс.

Албона и Сайнса дисквалифицировали из квалификации к Гран-при Сингапура

